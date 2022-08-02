1-4月全国医疗卫生机构总诊疗人次超20亿 同比增长2.3%

人民网北京8月2日电 （记者孙红丽）近日，国家卫生健康委发布2022年1-4月全国医疗服务情况、全国二级及以上公立医院病人费用情况等数据。

医疗卫生机构总诊疗人次同比增长2.3%

2022年1-4月，全国医疗卫生机构总诊疗人次20.8亿人次（不包含诊所、医务室、村卫生室数据），同比增长2.3%。医院12.9亿人次，同比增长1.2%，其中：公立医院10.9亿人次，同比增长0.5%；民营医院2.1亿人次，同比增长5.5%。

基层医疗卫生机构6.9亿人次（不包含诊所、医务室、村卫生室数据），同比增长4.4%，其中：社区卫生服务中心（站）2.3亿人次，同比下降4.4%；乡镇卫生院3.8亿人次，同比增长9.3%。

三级公立医院次均门诊费用为357.9元

2022年1-4月，全国三级公立医院次均门诊费用为357.9元，与去年同期比较，按当年价格上涨1.7%，按可比价格上涨0.3%；二级公立医院次均门诊费用为220.7元，按当年价格同比下降1.7%，按可比价格同比下降3.1%。

医院病床使用率同比减少2.3个百分点

2022年1-4月，医院病床使用率为71.9%，同比减少2.3个百分点；社区卫生服务中心为42.5%，同比减少1.7个百分点；乡镇卫生院为49.2%，同比减少1.4个百分点。三级医院平均住院日为8.2日，比上年同期减少0.4日，二级医院平均住院日为9.1日，比上年同期增加0.3日。

三级公立医院次均住院费用为13949.7元

2022年1-4月，全国三级公立医院次均住院费用为13949.7元，与去年同期比较，按当年价格下降5.2%，按可比价格下降6.5%；二级公立医院次均住院费用为6794.0元，按当年价格同比下降1.6%，按可比价格同比下降3.0%。