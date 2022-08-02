消博会彰显中国坚定扩大高水平开放决心

与瑞士奶牛在怡人的高山草甸前“合影”，品尝英国的美酒、加拿大的巧克力，在LED互动球场享受打篮球的快乐……日前，第二届中国国际消费品博览会在海南海口成功举办，为全球消费精品搭建了一个展示交易的平台。

与首届消博会相比，本届消博会规模更大，国际化程度更高，汇聚更多细分行业的全球头部品牌，溢出效应更加明显。漫步展馆，展区总面积达10万平方米，国内外参展品牌超过2800个，国际展区面积占比由首届的75%增加至80%，600多个全球新品首发首秀，进场观众超28万人次……在世界百年变局和世纪疫情叠加、全球经济复苏步履维艰的背景下，消博会彰显了中国坚定不移扩大高水平开放的决心，体现了中国同世界分享市场机遇、推动全球经济复苏的真诚愿望。

习近平主席强调：“中国的发展是世界的机遇，中国是经济全球化的受益者，更是贡献者。”党的十八大以来，我国稳步迈向高质量发展，消费扩容提质，新业态蓬勃发展。数据显示，2021年消费对GDP增长的贡献率达65.4%，消费品年进口额比2012年增长1倍以上，自2013年起我国连续9年成为全球最大网络零售市场。中国消费市场提质升级的吸引力持续释放，有嘉宾在消博会开幕式上对此表示：“中国市场规模的数字令人震惊”。今年消博会共有61个国家和地区的1600多个国际品牌参展，RCEP成员总参展面积超过5000平方米，较首届增长近20%。这体现着外商对中国市场的信心，折射出中国经济的活力与潜力。

作为全球消费精品展示交易平台，消博会联通国内和国际两个市场，为各国企业共享中国市场提供了机遇，也为中国和各国消费精品销往全球搭建了桥梁。今年，消博会参展国货品牌超1200个，新设的5000平方米的国货精品馆，集中展示了中国科技、绿色家电、文创、生物医药等消费精品。透过消博会这扇窗口，全球消费者可以领略中国消费精品的独特魅力。通过消博会这座桥梁，更多国内品牌迈出了“走出去”的重要一步，为世界提供更多的优质消费品，不断提高“中国制造”的国际竞争力。

从首届消博会主题“开放中国，海南先行”到第二届消博会主题“共享开放机遇、共创美好生活”，“开放”这个关键词始终不变，注解着“中国开放的大门只会越开越大”。2021年，海南全省接待国内外游客8100.43万人次，旅游总收入1384.34亿元，同比增长58.6%。截至今年6月底，海口海关共监管离岛免税商品销售金额906亿元，日均购物金额达1.24亿元。从过去“一根铁钉也要到岛外去买”，到如今足不出岛买遍全国、买遍全球，海南的发展正是高水平对外开放促进经济社会发展的一个缩影。

3秒就能喝上凉白开的熟水机、更新更完善的综合物流解决方案……消博会上，新产品、新服务、新技术令人目不暇接，定制、体验、智能、时尚等新型消费描绘出品质生活新图景。借助消博会平台，继续坚定不移推进高水平对外开放，畅通国内国际双循环，挖掘新的增长点和新的潜力，我们一定能更好发挥消费对经济循环的牵引带动作用，为世界经济复苏和增长注入更多动力。

《 人民日报 》（ 2022年08月02日 05 版）