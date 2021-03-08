代表委员：扩大居民消费 提升消费层次

政府工作报告提出，坚持扩大内需这个战略基点，充分挖掘国内市场潜力。代表委员认为，要加快培育完整内需体系，扩大居民消费，提升消费层次，使建设超大规模的国内市场成为一个可持续的历史过程。

“培育完整内需体系，对畅通国民经济循环、增强国内大循环主体地位意义重大。”上海海关关长高融昆委员说，要紧紧围绕改善民生拓展需求，促进消费与投资有效结合，实现供需更高水平动态平衡。

居民钱袋子更鼓，消费才更有底气。河南信阳信锐油茶股份有限公司董事长熊维政代表说，增加居民收入，一方面要实现更加充分更高质量就业，不断提升收入水平；另一方面要进一步优化收入分配结构，扩大中等收入群体，提高消费能力。

山东烟台张裕集团董事长周洪江代表认为，进一步增强消费引擎的动力，需要打好组合拳，让老百姓能消费、愿消费，“比如葡萄酒产业，相关部门要继续加强行业监管，优化消费环境，企业也要增加优质供给，生产出让消费者更满意的产品。”

政府工作报告提出，发展健康、文化、旅游、体育等服务消费。“服务消费需求潜力很大，挖掘的关键在于提高供给水平、增加有效供给。”四川省巴中市市长何平代表说，打造服务消费新增长点，要围绕“新”字下功夫。巴中市把文旅康养作为主导产业，推动文旅消费全面升级，“十三五”时期，全市接待游客超过1.4亿人次，实现旅游收入1192.65亿元。

“政府工作报告提出，增加优质产品和服务进口。这有利于丰富国内消费选择，满足人民群众个性化、多元化、差异化的消费需求。”高融昆委员说，上海海关将持续强化监管优化服务，更好服务于扩大内需和构建新发展格局。

农村市场潜力巨大。周洪江代表说，进一步扩大农村消费，要加大农业基础设施建设的投入，健全和发展农村商业网点，降低市场物流成本。此外，还要规范农村市场，打击假冒伪劣产品，提升农村消费品的供给品质，让更多农村消费者放心消费。

《 人民日报 》（ 2021年03月08日 10 版）