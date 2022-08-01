“优化结构”“创新赋能” 国家卫健委印发公立医院高质量发展评价指标

人民网北京8月1日电 （记者孙红丽）为进一步推动公立医院高质量发展，国家卫生健康委会同国家中医药局近日印发《公立医院高质量发展评价指标（试行）》《公立中医医院高质量发展评价指标（试行）》（以下简称《评价指标》），供地方按照属地原则对辖区内公立医院高质量发展情况进行评价。

国家卫生健康委相关负责人指出，当前，公立医院到了从“量的积累”转向“质的提升”的关键期，要抓好促进公立医院高质量发展的政策落实。

《评价指标》紧密围绕公立医院高质量发展要求进行设计，并与全国二级和三级公立医院绩效考核等工作有机结合，按照指标精炼、可操作、可衡量的原则，制定了党建引领、能力提升、结构优化、创新增效、文化聚力等五个方面的指标。

持续提升医疗服务能力

其中，能力提升方面，《评价指标》通过评价专科能力、住院患者重点监测病种覆盖率、医疗质量指数等，引导公立医院持续提升医疗服务能力，不断改进医疗质量，补齐专业专科短板，构建优质高效整合型医疗卫生服务体系。

浙江大学医学院附属第一医院党委书记梁廷波对此解读称，医疗服务能力构成了公立医院高质量发展的核心竞争力，涵盖专科能力、医疗质量、重点病种、医疗效率及住院医师规范化培训制度等，各指标内在逻辑互联互通，评价维度丰富，瞄准了公立医院医疗服务能力提升必须聚焦与持续“发力”的各个关键节点，具备良好的针对性、科学性与可操作性。

明确方向，优化结构

结构优化方面，《评价指标》通过评价手术结构和收支结构，推动公立医院发展方式从规模扩张转向提质增效，运行模式从粗放管理转向精细化管理，资源配置从注重物质要素转向更加注重人才技术要素，引导公立医院落实功能定位。

北京协和医院院长张抒扬表示，公立医院高质量发展涉及诸多方面内部改革，尤其是业务结构的优化调整，既是关键也是难点。本次发布的《评价指标》进一步明确了医院结构改革要点，在“结构优化”一级指标下设置了4个二级指标，分别从能力结构、收入结构、支出结构等方面明晰了医院的重点任务，对于提升医院技术能力、完善服务模式、探索管理创新，提升新效能，引领新趋势具有重要指导意义。

创新赋能公立医院提质增效

创新增效方面，《评价指标》通过评价智慧医院建设、科研经费、百元收入能耗占比、费用消耗指数，引导公立医院不断提升管理科学化、精细化、信息化水平，推进医学科技创新。

“《评价指标》提出的指标从微观角度考察了创新对提质增效的关键性效果。”复旦大学附属中山医院院长樊嘉表示，在技术创新方面，用“每百名卫生技术人员科研项目经费”考察了公立医院的科研创新能力。在模式创新方面，用“智慧医院建设”考察了公立医院在智慧化时代的创新运营方法。在管理创新方面，用“费用消耗指数和万元收入能耗占比”考察了公立医院的创新管理结果。

不搞“一刀切”

此外，《评价指标》增加了体现中医医院特色的指标，有针对性地引导公立中医医院实现公立医院高质量发展。

《评价指标》强调，地方各级卫生健康行政部门（含中医药主管部门）要把公立医院高质量发展评价工作作为深化医药卫生体制改革政策落地见效的重要抓手，做到与绩效考核等工作有机结合；要因地制宜开展评价工作，充分考虑各级各类公立医院实际情况，不搞“一刀切”；在评价过程中，持续健全数据质量管理体系，发挥大数据优势，提升公立医院高质量发展评价工作的准确性和可比性。