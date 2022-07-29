有效应对健康挑战，满足人民群众健康需求，迫切需要加快推进中医药事业发展

中医药是中华民族的伟大创造，传承创新发展中医药是新时代中国特色社会主义事业的重要内容。国务院办公厅印发的《“十四五”中医药发展规划》提出：“推动中医药高质量发展和走向世界，为全面推进健康中国建设、更好保障人民健康提供有力支撑”。《“十四五”国民健康规划》提出：“充分发挥中医药在健康服务中的作用，夯实中医药高质量发展基础。”相关文件的陆续出台，充分彰显了中医药事业在国家经济社会发展大局中的地位和作用。

习近平总书记强调：“中医药学包含着中华民族几千年的健康养生理念及其实践经验，是中华文明的一个瑰宝，凝聚着中国人民和中华民族的博大智慧。”党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把中医药工作摆在更加重要的位置。从2016年国务院印发《中医药发展战略规划纲要（2016—2030年）》，到2017年中医药法实施；从2019年中共中央、国务院印发《关于促进中医药传承创新发展的意见》，全国中医药大会召开，到2021年国务院办公厅印发《关于加快中医药特色发展的若干政策措施》，中医药发展顶层设计加快完善，政策环境持续优化。

推动中医药高质量发展，才能更好满足人民群众对丰富多样健康服务的需求。一方面，随着经济社会发展和生活水平的提高，人民群众更加重视生命安全和健康质量，健康需求不断增长；另一方面，全球新冠肺炎疫情反复延宕，新发传染病不断出现，我国慢性病发病率总体呈上升趋势，传统传染病防控形势依然严峻。同时要看到，中医药发展不平衡不充分问题仍然突出，中医药传承创新与医疗服务能力有待持续增强。有效应对健康挑战，满足人民群众健康需求，迫切需要加快推进中医药事业发展，发挥中医药在健康中国建设乃至构建人类卫生健康共同体中的独特优势。

《“十四五”中医药发展规划》立足高质量发展，进一步对中医药发展作出全局性、战略性、保障性谋划。《规划》提出，到2025年，中医药健康服务能力明显增强，中医药高质量发展政策和体系进一步完善，中医药振兴发展取得积极成效，在健康中国建设中的独特优势得到充分发挥。围绕这一目标，《规划》统筹考虑医疗、教育、科研、产业、文化、国际合作等中医药发展的重点领域，提出10个方面的主要任务，设置15项主要发展指标和11项专项工作专栏。一些规划指标的设定，充分体现了新时代中医药高质量发展的要求。比如，提出到2025年每千人口公立中医医院床位数达到0.85张、每千人口中医类别执业（助理）医师数达到0.62人等。一系列改革创新举措坚持问题导向、目标导向、结果导向，有助于破除制约中医药高质量发展的体制机制和政策障碍，为中医药传承创新发展营造良好政策环境。

一分部署，九分落实。推动中医药高质量发展，要坚持中西医并重，传承精华、守正创新，补短板、强弱项、扬优势、激活力。同时，要加强组织领导，强化投入保障，健全实施机制，注重宣传引导，充分发挥各方面的积极作用，推动形成全社会共同关心和支持中医药高质量发展的良好格局。

（作者为安徽中医药大学马克思主义学院院长、教授）

《 人民日报 》（ 2022年07月29日 05 版）