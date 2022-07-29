让中医药文化“活”起来（健康焦点）

河北省石家庄市乐仁堂中医药健康科普馆内，小学生在学习铁药碾使用方法。

梁子栋摄（人民视觉）

发展中医药博物馆事业是加强中医药文化传播，推动中医药文化繁荣发展的重要路径。《中共中央国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》明确提出“推进中医药博物馆事业发展”。

今年3月，中国科协命名800个单位为2021—2025年度第一批全国科普教育基地，多家中医药博物馆榜上有名，包括北京中医药大学中医药博物馆、吉林省中医药博物馆、河北省石家庄市乐仁堂中医药健康科普馆等。

近年来，中医药博物馆不断加强数字化建设，聚焦科普教育功能，增加知识性、实践性和趣味性，让中医药知识和文化“活”起来。近日，记者走进多家中医药博物馆，探访其推动中医药知识文化科普教育的成果与心得，感受其为提高全民健康素养所做的探索和创新。

——编 者

北京中医药大学中医药博物馆

突出教育功能，体验更丰富

本报记者 杨彦帆

“下图为哪种中药饮片？”“哪几味药材来自同一种植物？”“易纵向撕裂，撕裂时有白色粉尘飞出的药材是哪一种？”……今年5月，北京中医药大学中医药博物馆举办第十三届中药辨识大赛，线上线下吸引了校内外众多中医药爱好者参与。

“很多学生学完中药鉴定学等课程，却没有太多机会摸到药材。中药辨识大赛就是一个很好的窗口。”博物馆中药部主任冯林敏说，开展活动，突出博物馆的实践教育功能，可以让学生掌握辨药本领，让大众了解中医药和传统文化。

北京中医药大学中医药博物馆于1990年9月建成，馆藏丰富，是历史较为悠久的高校中医药博物馆。博物馆不仅承担一些选修课的教学任务，自2009年起，还陆续举办中药辨识大赛、博物馆文化周、讲解大赛等品牌活动。

“一味中药，从药用原植物、原动物到中药材，再经炮制成为饮片，最后进入药房后煎药使用，涉及诸多环节。比赛题目既要具备知识性，也要有互动性和趣味性。”冯林敏说。

寓教于乐、以赛促学，还要有创新。冯林敏和团队在内容和形式上下了不少功夫。在中药辨识大赛线下比赛中，这样的创新随处可见。“真伪鉴别”通过形色气味鉴别中药的真伪优劣；“照方抓药”需要学生了解中药在百子柜里的摆放规律、戥秤使用方法等，提高应用能力。近年来，题目中还增加中医药文化等内容，让参赛者开阔眼界。

走进博物馆中药综合展厅，近600种常用中药、3000多份中药标本依照《中药学》教材和中药的功能主治一一陈列，中央展区还摆放着百年陈皮、九朝贡胶等珍贵药材，全面服务教学。中药饮片实训基地里，近400味中药饮片置于透明标本瓶里展示，另有开放性标本供学生辨识。

“无论是学习课程，还是准备辨识大赛，很多同学都会来博物馆看中药标本和医史文物，巩固知识。”北京中医药大学中医学专业学生孙凌逸说，“品牌活动的文化氛围也很浓厚，每年的中药文化周可以参与博物馆寻宝、猜中医药谜语等，像庙会一样，非常热闹。”

“北中医博物馆是立体直观的教科书，形象生动的大讲堂，新生入学的第一课，来宾参观的第一站。”工作三十余载，馆长卢颖不断感受到变化，“随着人们生活水平的提高，中医越来越热，近年来到博物馆参观的人也越来越多，最初是中小学生及社区老年人偏多，后来各种社会群体和年轻人也不断增加。”

适应变化，博物馆的社会教育功能在逐渐增强。针对社区居民，博物馆开展了“药食同源话健康”“药膳与养生膏滋”“保健灸及传统艾条的制作”等健康养生课堂，每年走进社区开展10余次活动。针对中小学生，则设计了“我是小神农，中药我来尝”等更富有趣味性的科普活动。

“博物馆在开展科普教育时，要围绕中医药文化价值进行。”卢颖认为，“只有参与、体验、互动，人们对中医药的了解才会深入。中医药博物馆是人们了解中医药的理想阵地和载体——看得见，摸得着，有实在感。”

吉林省中医药博物馆

做好馆藏保护，科普更形象

本报记者 刘以晴

撬开封层，灌入液体，封上瓶口……吉林省中医药博物馆内，陈列展览部助理馆员樊湘泽正在忙活。他面前是一株泡在罐子里的北柴胡植株，叶子瘦窄青翠，上顶黄色小花。“这是4年前的标本了，得定期补点保持液。你看，它像不像刚摘下来的？”轻轻擦拭着罐子，樊湘泽不无骄傲。

2013年9月，吉林省中医药博物馆正式开馆，现今馆藏中医药文物3381件，中药标本近万件，其中不乏人参、紫杉、牦牛骨等特色珍稀中药材。

如何做好展示与保护？以往植物标本多用蜡液封存，樊湘泽指了指一旁的柴胡蜡液标本，成品和夹在书里的叶子有相似之处，形状扁平，脱水薄脆。“受植物性状、制作技法等因素影响，有些几十年的老标本，突然掉了个角，这种损失是不可逆的。”樊湘泽说。

浸泡标本，能更好保留药材的原色原貌，适合参观，也便于保存。2016年，吉林省中医药博物馆开始自行研究浸渍技术，醋酸铜、硫酸铜、冰醋酸……工作人员一起下“笨功夫”，以克为单位调整试剂，一分钟、一分钟计算比较操作时间。为了不浪费中草药，起初，大家捡树叶做实验。“一会儿这个蓝了，一会儿那个灰了又黑了，啥色儿都有。”樊湘泽笑着说，大家苦中作乐，经常互相鼓劲。

历时数月，溶液配比终于初步成功。“其实，芦荟叶子肉多，仙人掌叶子刺尖，不同草药需要的比例还有差异，但有了大方向，继续细化就容易了。”樊湘泽回忆道。

“有了浸渍技术，我们的标本更立体，做起科普也更形象。”北柴胡标本再向前，便是大叶柴胡，二者同属柴胡属，外观相似，然而，前者入药可以疏肝解郁，后者却有毒性。樊湘泽微微躬身用手一指，“这个角度，能很清楚地看到大叶柴胡比北柴胡的叶子大且胖。”

为做好科普，每年初春、盛夏，博物馆的工作人员都会到山上收集植株制成标本。“开花的，结果的，变种的，我们搜集得越全，大家就了解得越清楚。‘原本山川，极命草木’，这也是中医药的魅力。”樊湘泽说。

“博物馆的科普功能，不止于玻璃展台内的藏品。”博物馆馆长张凌告诉记者，吉林省中医药博物馆将每月第三周的周六设为主题开放日，参观讲解外，工作人员还会带领游客一起捏大山楂丸、缝草药香包，鼓励游客随手拍中药。

疫情防控期间，吉林省中医药博物馆暂不对外开放，张凌计划着带上中草药，走出博物馆，将活动办进社区，“用生动、有趣、多元的方式，让大家对中医馆藏、中药文化更有兴趣，也是博物馆的职责所在。”

河北省乐仁堂中医药健康科普馆

借助科技互动，观展更有趣

本报记者 邵玉姿

手指轻轻滑动大屏，任意点开一张图片，中药材的形状、颜色、功效便跃然而出……在河北省石家庄市长安区乐仁堂中医药健康科普馆内，有一面面积近10平方米的数字大屏，“收纳”了12807种药材的信息。

“小朋友，这是我们的药材魔墙。魔墙上的每一幅小图都代表了一种药材，常见的有枸杞、苍术、麦冬、葛根、香薷……”大屏前，讲解员李欣悦一边介绍，一边随机点开几张图片进行演示。

为传承中医药文化，乐仁堂投资集团充分发挥自身优势，建立了河北省第一家以中医药文化为主题的公益性科普馆。2021年7月，以“乐”“仁”为展示主题的乐仁堂中医药健康科普馆正式开馆。

“科普馆共设置三个单元，从不同角度介绍中医药历史和健康知识。每个单元都设置了科技互动体验活动，通过寓教于乐的方式，让大家在轻松愉快的氛围中感受中医药的独特魅力。”乐仁堂中医药健康科普馆馆长王鹏介绍，设计之初，乐仁堂便十分注重传统中医药知识与现代化科技创新的深度融合。依托高科技数字化设备，科普内容更有深度，科普方式也更具趣味性。

模拟郎中开方抓药、参与穴位趣味抢答、跟随屏幕练习五禽戏……目前，馆内共设置了10余组多媒体互动屏幕。

除了触摸屏互动，更有沉浸式体验。在科普馆展厅东侧，一处从脚下延伸至墙面的数字屏幕格外亮眼，动感十足的4D空间影院吸引了不少参观者驻足。以“药谷探险”为行动主线，空间影院共设有药谷、湖泊、雪山、海底、森林5个场景和3个采药互动游戏，让人们身临其境体验古人采药的艰辛。

“小朋友们，盯紧屏幕，穿过雪山和热带雨林，我们一起到药谷去探险吧！”李欣悦话音刚落，数字屏幕中的画面“嗖”地一下动了起来，高山峡谷在眼前“飘过”，一棵棵鸡血藤从脚下“钻出”，抬起脚轻轻一点，鸡血藤便“踩”入囊中。小学生韩诗雯左脚一个，右脚一个，不一会儿就“踩”收完所有鸡血藤。

“通过沉浸式体验的形式模拟采药过程，孩子们不仅可以了解到药材生长的环境，增长中医药知识，还可以更深刻地认识到中草药来之不易。”李欣悦说。

版式设计：张芳曼

《 人民日报 》（ 2022年07月29日 19 版）