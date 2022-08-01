四名青海果洛先心病患儿在京接受免费治疗

“做完手术后，我最想去天安门看一看。”7月27日，首都儿科研究所附属儿童医院收治的4名来自青海省果洛藏族自治州的先心病患儿开始依次接受免费手术治疗。手术前，一名患儿说出了自己的心愿。

据介绍，此次进京治疗活动是去年7月“同心·共铸中国心”果洛大型义诊活动的延续。此行先期抵达的15名患儿，是首都医务志愿者在果洛州6县开展健康义诊中，经过定向筛查确认，亟需接受手术治疗的90余名患儿中的一部分。这些患儿分为四路，分别通过首都儿科研究所附属儿童医院、首都医科大学附属北京天坛医院、北京安贞医院、清华大学第一附属医院北京华信医院“就诊绿色通道”，接受免费手术治疗。

“四名先心病患儿抵达首都儿科研究所附属儿童医院当天，即通过‘就诊绿色通道’完成了新冠肺炎核酸检测和入院手续办理，相关科室也协调完成了入院前后的相关准备工作。”首都儿科研究所附属儿童医院心外科护士长段明贺说，“考虑到藏族患儿及家长的饮食习惯，医院还提前嘱托营养食堂，为他们准备可口的饭菜。”

“今天要复查超声心动图检查，再次评估患儿的先心病情况及心脏功能，同时完善术前检查化验。尤其是其中两名患儿症状较重，应仔细检查。针对患儿的一些其他病症，还会请相关科室一同会诊。”首都儿科研究所附属儿童医院心外科主任张辉带领科室医护人员对入院患儿进行了仔细的病情诊断和评估，虽然部分患儿及家长语言沟通不畅，需要同行人员帮助翻译，但专家团队依然耐心细致，尽可能地缓解患儿及家长的紧张与担忧。

相关医护人员介绍，四名患儿入院以来，首都儿科研究所附属儿童医院在检查、治疗、生活等各方面都给予了必要的帮助，确保患儿能够得到精准全面的诊疗，保障手术顺利的实施，为患儿带来“心”的健康，为家庭带来“新”的希望。

据悉，此次进京治疗的先心病患儿，年龄最大的15岁，最小的3岁。所有进京救治患儿的治疗费用均由北京同心共铸公益基金会承担。此外，北京同心共铸公益基金会近日与首都24家三甲医院分别签署成立了健康帮扶基金，对基金会平台“同心·共铸中国心”公益项目进行全方位的医疗救助服务支持。