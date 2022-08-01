出院前，90多岁爷爷给护士长送来一封“天书”

章爷爷手写的感谢信。图片由浙江省人民医院提供。

“90多岁的老爷子，写字的时候，手抖动厉害。幸好，我们经常和他聊天，对他也比较了解，连看带猜，最终看懂了全文，非常感动。”

近日，浙江省人民医院感染科护士长刘明晨和同事们一起破解了一封“天书”，是一位即将出院的患者章爷爷（化名）送来的感谢信。

章爷爷在信里说，这是他第六次住院……感觉每次都会有新的景象，无论是医生，还是护士，都和蔼可亲……

两位护工搀扶着章爷爷（中）。图片由浙江省人民医院提供。

刘明晨讲述，章爷爷刚来住院时有些高热，精神不太好，大多数时间都躺在床上，后来发热被控制，身体慢慢好转，人也有了精力。

“他一来就说，自己是医院的老病号了。当年因为脑梗，在我们这里被抢救，所以一直觉得这是他的救命之地。”刘明晨说。

“章爷爷喜欢看报纸，戴着老花镜，很认真。”刘明晨每天都会到病房查看患者的情况，“他性格外向，只要看到我来，就会主动聊天，讲一些他自己的经历。”

经过一周的治疗，章爷爷的病情基本好转，医生告诉他，很快就能出院了。7月27日这天，章爷爷就拿着一张纸找到了刘明晨。

“他那天找了我两趟，一开始我还不在。他把纸递给我的时候，我还愣住了，因为上面的字密密麻麻，又有些歪，确实没看清是什么。”刘明晨说，知道自己写得有些不规整，章爷爷还很不好意思地解释说，这是一封感谢信，自己趁着出院前写的，想感谢这几天大家的照顾，不知道你们能不能看得懂。

刘明晨还说，章爷爷一看到自己就总说，“我记住你姓卯金刀的刘。”

这句话就让刘明晨很感动，“爷爷平时吃饭、上厕所、走路都需要护工协助，有时候还记不清几号，没想到记住了我的姓。”

刘明晨开心地收下感谢信，又拍了一张照片到科室微信群里，让大家一起来辨认这封“天书”。

“我们平时和他聊天比较多，明白他的情况，有些话能猜出来。”刘明晨笑着说，只看了10多分钟，大家就破解了这封“天书”。

“让护理更有温度、有深度、有广度、有厚度、有精度。”从事护理工作二十多年， 刘明晨向记者说，自己会一直留着这封特殊的感谢信。