广西新增本土确诊病例9例 本土无症状感染者61例

中新网8月1日电 据广西卫健委网站消息，7月31日0-24时，广西新增本土确诊病例9例(均在北海市，其中海城区7例、银海区2例)，含6例无症状感染者转确诊病例；本土无症状感染者61例(北海市34例，其中海城区31例，银海区2例，合浦县1例；崇左市22例，其中大新县16例，凭祥市5例，宁明县1例；百色靖西市3例；防城港东兴市2例)。当日治愈出院本土确诊病例27例(均在北海市)，解除隔离医学观察本土无症状感染者118例(北海市115例，防城港市2例，柳州市1例)。截至7月31日24时，全区现有本土确诊病例385例(北海市382例，南宁市1例，百色市1例，崇左市1例)，本土无症状感染者2225例(北海市2054例，崇左市116例，防城港市38例，南宁市10例，百色市4例，钦州市2例，玉林市1例)。

当日新增境外输入无症状感染者3例(均在崇左市)。现有境外输入确诊病例1例(防城港市)，境外输入无症状感染者50例(崇左市49例，防城港市1例)。

当日新增密切接触者1942人，解除隔离医学观察密切接触者166人，现有密切接触者40259人。

全区累计报告确诊病例2192例，累计治愈出院1804例，死亡2例，现有在治386例。