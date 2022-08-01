中新网8月1日电 据上海卫健委官方微信消息，2022年7月31日0—24时，上海无新增本土新冠肺炎确诊病例和无症状感染者。新增境外输入性新冠肺炎确诊病例6例和无症状感染者3例，均在闭环管控中发现。

本土病例情况

2022年7月31日0—24时，无新增本土新冠肺炎确诊病例。治愈出院3例。

本土无症状感染者情况

2022年7月31日0—24时，无新增本土无症状感染者。

境外输入病例情况

2022年7月31日0—24时，通过口岸联防联控机制，报告6例境外输入性新冠肺炎确诊病例。治愈出院9例，其中来自美国3例，来自英国1例，来自日本1例，来自摩洛哥1例，来自俄罗斯1例，来自加拿大1例，来自台湾地区1例。

病例1为美国籍，在美国生活，自美国出发，于2022年7月26日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例2、病例3均为英国籍，在英国探亲，自英国出发，乘坐同一航班，于2022年7月28日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例4为法国籍，在法国工作，自法国出发，经英国转机，于2022年7月28日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例5为美国籍，在美国探亲，自美国出发，于2022年7月29日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例6为中国籍，在德国工作，自德国出发，于2022年7月29日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

6例境外输入性确诊病例已转至定点医疗机构救治，已追踪同航班密切接触者162人，均已落实集中隔离观察。

境外输入性无症状感染者情况

2022年7月31日0—24时，新增境外输入性无症状感染者3例。

无症状感染者1为中国籍，在新西兰工作，自新西兰出发，于2022年7月24日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者2为中国籍，在美国留学，自美国出发，于2022年7月28日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者3为中国籍，在美国工作，自美国出发，于2022年7月29日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。果等，诊断为无症状感染者。

3例境外输入性无症状感染者已转至定点医疗机构医学观察，已追踪同航班密切接触者41人，均已落实集中隔离观察。

2022年7月31日0—24时，解除医学观察无症状感染者28例，其中本土无症状感染者21例，境外输入性无症状感染者7例。

2022年7月3日0时至2022年7月31日24时，累计本土确诊153例，治愈出院147例，在院治疗30例，死亡0例；无症状感染者648例。现有待排查的疑似病例0例。

截至2022年7月31日24时，累计境外输入性确诊病例4915例，出院4841例，在院治疗74例。现有待排查的疑似病例0例。