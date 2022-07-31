日本新冠疫情强势反弹 欧美深陷疫情漩涡

受新冠病毒奥密克戎毒株新亚型传播和一些国家放松防疫措施等因素影响，全球多地新冠疫情又趋严峻，日本疫情强势反弹，欧美多国也深陷新一轮疫情漩涡。

世界卫生组织27日发布的全球新冠疫情周报显示，截至24日的一周全球新增超过660万例新冠确诊病例，较前一周增加约30万例。其中日本新增确诊病例超过96万例，为全球最多；美国新增约86万例，德国56万例，分列第二、第三位。

7月中旬以来，由于奥密克戎毒株新亚型BA.5加速扩散等原因，日本疫情迅速恶化。据日本广播协会电视台统计，日本29日新增确诊病例超过22万例，连续3天日增确诊超过20万例；新增死亡病例122例，连续4天日增死亡病例超过100例。

由于感染者激增，密切接触者和医护人员中感染者也增多，东京一些医院和诊所出现检测难和就诊难，有些发热门诊排起长队。据地方政府统计，截至27日，东京都病床使用率已超过50%，病床使用率最高的冲绳县已达85%，多地医疗资源日益紧张。

受防疫措施放松以及变异毒株影响，欧美近期新冠感染人数也迅速增加。美国约翰斯·霍普金斯大学数据显示，截至30日，美国累计新冠确诊病例超过9130万例，累计死亡病例超过102万例；法国和德国累计确诊病例均超过3000万例。

近期，美国确诊病例持续激增，儿童病例也再现上升潮。美国儿科学会和儿童医院协会25日发布的报告显示，截至21日的一周，美国新增儿童确诊病例近9.2万例，这是儿童病例数连续第二周上升。

欧洲疾病预防控制中心专家近日警告说，欧洲已处在新一轮疫情中。

瑞典电视台20日援引欧洲疾控中心高级专家阿戈丽察·巴卡的话说，新一轮疫情主要由奥密克戎毒株新亚型BA.4和BA.5引发，其感染者目前占欧洲新增病例的80%。

世卫组织欧洲区域办事处主任克卢格19日发表声明说，仅上周，欧洲地区就报告了近300万例新增病例，占全球新增病例数的近一半。尽管同一时期因新冠导致的住院率翻了一番，但重症监护病房的入院率迄今为止仍然相对较低。然而，随着老年人群的感染率继续上升，欧洲每周仍有近3000人因为感染新冠病毒而死亡。

一些专家认为，欧美抗疫“躺平”增加了新的变异毒株出现的风险。流行病防范创新联盟首席执行官理查德·哈切特近日表示，只要病毒传播率很高，只要存在未受保护的群体，就有可能创造出病毒变异的环境。病毒会不断进化，不可预知的病毒有可能在任何时间造成大流行。