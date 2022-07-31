上海新增本土确诊病例3例和无症状感染者3例

中新网7月31日电 据上海卫健委微信公众号消息，2022年7月30日0—24时，新增本土新冠肺炎确诊病例3例和无症状感染者3例，均在隔离管控中发现。新增境外输入性新冠肺炎确诊病例9例和无症状感染者14例，均在闭环管控中发现。

本土病例情况

2022年7月30日0—24时，新增本土新冠肺炎确诊病例3例。治愈出院1例。

病例1—病例3，居住于闵行区，

均为本市闭环隔离管控人员，其间新冠病毒核酸检测结果异常，经疾控中心复核结果为阳性。经市级专家会诊，综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

本土无症状感染者情况

2022年7月30日0—24时，新增本土无症状感染者3例。

无症状感染者1，居住于虹口区，

无症状感染者2，居住于杨浦区，

无症状感染者3，居住于闵行区，

均为本市闭环隔离管控人员，其间新冠病毒核酸检测结果异常，经疾控中心复核结果为阳性，诊断为无症状感染者。

境外输入病例情况

2022年7月30日0—24时，通过口岸联防联控机制，报告9例境外输入性新冠肺炎确诊病例。治愈出院3例，其中来自美国2例，来自法国1例。

病例1为中国籍，在美国留学，自美国出发，于2022年7月25日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例2为中国籍，在加纳工作，自加纳出发，经法国转机，于2022年7月26日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例3—病例6均为中国籍，在美国工作，自美国出发，乘坐同一航班，于2022年7月27日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例7为丹麦籍，在丹麦探亲，自丹麦出发，于2022年7月27日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例8为中国籍，在美国旅行，病例9为美国籍，在美国探亲，病例8、病例9自美国出发，乘坐同一航班，于2022年7月28日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

9例境外输入性确诊病例已转至定点医疗机构救治，已追踪同航班密切接触者68人，均已落实集中隔离观察。

境外输入性无症状感染者情况

2022年7月30日0—24时，新增境外输入性无症状感染者14例。

无症状感染者1、无症状感染者2均为中国籍，无症状感染者1在美国探亲，无症状感染者2在美国生活，无症状感染者1、无症状感染者2自美国出发，乘坐同一航班，于2022年7月25日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者3为中国籍，在美国工作，自美国出发，于2022年7月27日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者4、无症状感染者5均为中国籍，无症状感染者6、无症状感染者7均为丹麦籍，无症状感染者4在英国留学，无症状感染者5在丹麦工作，无症状感染者6、无症状感染者7在丹麦探亲，无症状感染者4自英国出发，经丹麦转机，无症状感染者5—无症状感染者7自丹麦出发，无症状感染者4—无症状感染者7乘坐同一航班，于2022年7月27日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者8为台湾居民，在台湾地区探亲，自台湾地区出发，于2022年7月28日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者9、无症状感染者10均为美国籍，无症状感染者9在美国探亲，无症状感染者10在美国生活，无症状感染者9、无症状感染者10自美国出发，乘坐同一航班，于2022年7月28日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者11为中国籍，在美国旅行，自美国出发，于2022年7月29日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者12—无症状感染者14均为中国籍，在法国工作，自法国出发，乘坐同一航班，于2022年7月29日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

14例境外输入性无症状感染者已转至定点医疗机构医学观察，已追踪同航班密切接触者195人，均已落实集中隔离观察。

2022年7月30日0—24时，解除医学观察无症状感染者21例，其中本土无症状感染者12例，境外输入性无症状感染者9例。

2022年7月3日0时至2022年7月30日24时，累计本土确诊153例，治愈出院144例，在院治疗33例，死亡0例；无症状感染者648例。现有待排查的疑似病例0例。

截至2022年7月30日24时，累计境外输入性确诊病例4909例，出院4832例，在院治疗77例。现有待排查的疑似病例0例。