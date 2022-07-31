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广西新增本土确诊病例32例 新增本土无症状感染者143例

2022年07月31日08:44 来源：中国新闻网

　　中新网7月31日电 据广西卫健委网站消息，7月30日0-24时，广西新增本土确诊病例32例(北海市30例，其中海城区27例、银海区3例；百色靖西市1例；崇左市宁明县1例)，含19例无症状感染者转确诊病例(北海市18例，崇左市1例)；本土无症状感染者143例(北海市76例，其中海城区75例，银海区1例；崇左市64例，其中宁明县41例，大新县23例；南宁市武鸣区1例；防城港东兴市1例；百色靖西市1例)。当日治愈出院本土确诊病例21例(均在北海市)，解除隔离医学观察本土无症状感染者52例(北海市51例，南宁市1例)。截至7月30日24时，全区现有本土确诊病例403例(北海市400例，南宁市1例，百色市1例，崇左市1例)，本土无症状感染者2288例(北海市2141例，崇左市94例，防城港市38例，南宁市10例，钦州市2例，柳州市1例，玉林市1例，百色市1例)。

　　当日新增境外输入无症状感染者3例(均在崇左市)。当日解除隔离医学观察境外输入无症状感染者3例(均在崇左市)，现有境外输入确诊病例1例(防城港市)，境外输入无症状感染者47例(崇左市46例，防城港市1例)。

　　当日新增密切接触者1773人，解除隔离医学观察密切接触者77人，现有密切接触者38483人。

　　全区累计报告确诊病例2183例，累计治愈出院1777例，死亡2例，现有在治404例。

(责编：乔业琼、杨迪)




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