守护老年人“舌尖上的幸福” 养老助餐服务“暖胃”又“暖心”

在居家养老中，养老助餐服务越来越受群众关注，“吃得饱”“吃得好”逐渐成为提升老人生活质量的重要一环。北京市积极设立养老助餐点，开设老年餐桌，广泛开展养老助餐服务，用饭菜的温度，温暖老人幸福“食”光。北京市的养老助餐点在疫情防控常态化下，如何保障老年餐服务“到位”？

“零接触”送上“暖心饭”

助餐服务“不打烊”

7月15日10点30分，朝阳区潘家园街道松榆里社区养老服务驿站的门口已经陆续有老年人等候取餐。“我家的老人90岁了，就认这家的餐。从驿站开业，我就每天在这里为老人订餐，已经5年了。这里的饭菜特别适合老人，而且驿站还会定期做满意度调查，我们提出的建议很快就被采纳了。”今年64岁的靳志红边等餐边说道。

前来取餐的不只有老人家属，不少老人选择自己来驿站。今年92岁的崔大为就住在松榆西里社区，老人每天都自己前来取餐。他说：“我每天溜达着就来了，取餐的同时还锻炼了身体。我每天订两份餐，基本都是自己来取。”老人表示，疫情期间，驿站的助餐服务实实在在解决了他和老伴儿的吃饭问题。

松榆里社区养老服务驿站站长崔扬介绍，驿站现在主要采取到驿站取餐以及送餐上门两种方式。在符合疫情防控的前提下，驿站在门口处专门开辟了一个取餐口，到驿站的老人或家属严格按照防疫规定进行取餐，不方便到驿站取餐的高龄独居或是身体不便的老人，则由工作人员送餐上门。“我们老年餐的菜谱是每周更新一次，每周五我们会将菜谱公示出来，老人可以根据自己的喜好订下一周的餐。如果老人临时有事不需要用餐，可以在上午9点30分之前告诉我们，即可取消订单，以免造成不必要的浪费。”崔扬说。

目前，松榆里社区养老服务驿站有两名送餐员，66岁的郑文武和55岁的武巧玲。在驿站工作近4年的郑文武，本是松榆里社区的一名退休老人：“谁都有老的时候，趁着自己还能动，就想多为社区有需求的老人服务。”熟练地装完老年餐，他骑上自己的自行车，开始送餐。他说骑自行车方便，还可以锻炼身体，且进入小区也方便，因为有的小区不允许电动车进入。除了送餐服务，驿站没有封闭管理时，郑文武还会为老年人提供理发服务。

“出发喽！”临近中午，武巧玲带着老年餐也出发了。第一份餐是送到本社区7号楼的一位高龄老人家。老人因为上了岁数，腿脚不是很利索，订餐已有两年多。到了老人家门口，武巧玲开始敲门，但是老人一直没有反应。“这种情况下，我们就要反复确认，直到联系上老人，要不然老人这一顿可能就要饿着了。”武巧玲边说边准备给老人打电话，这时屋里老人有了回应。“阿姨，我将餐放在您门口，您慢点儿，别着急，有什么事儿您联系我。”武巧玲在门外安慰着老人，同时开始准备送第二份老年餐。当天天气十分炎热，潘家园街道老旧小区较多，松榆里及周边的社区大多没有电梯，送餐员很多时候需要爬楼。“我们累点儿没关系，主要是别耽误老人吃饭。”武巧玲擦着汗说。

全力保障用餐需求

老人吃出幸福滋味

“杜爷爷，您可真准时，菜品刚上齐您就到了。”

“那可不，我就住在咱长者食堂的对面，过个马路五六分钟的事儿，这吃饭不积极哪行啊！”

7月18日11点，家住东城区龙潭街道华城社区的杜老先生，准时来到家门口的小棉袄爱老长者食堂用餐。面对这位几乎天天到长者食堂“报到”的老人，食堂负责人宋阳热情地上前与老人打招呼。

当天长者食堂有10种菜品，有肉末豆腐、粉蒸肉、蒜蓉西蓝花、软滑里脊等，主食有米饭、馒头和蒸南瓜。新鲜菜品刚出炉，就有老人陆续来到食堂就餐。食堂采取自助式取餐，老人可以根据自己的喜好适量选取菜品，最后到结账区称重即可。宋阳介绍，老年人用餐打折后平均一两菜约2.6元至2.7元，加上3元的主食自助费用，一般老人仅需要10元到20元就可以吃到饱。为了让老人吃着有新鲜感，食堂的菜品几乎不重样。

据悉，今年6月初，小棉袄爱老长者食堂恢复堂食后，每天都有六七十名老人前来用餐，用餐高峰集中在中午11点半。

宋阳表示：“之前每天中午食堂都会有约百名老人前来用餐，我们的菜品也比现在多，每天有14个菜品左右。目前需要送餐的老人有所增加，长者食堂每天需要无接触配送老年餐100多份，涉及80多户，我们的配送范围已经覆盖了整个龙潭街道的10个社区。”

据了解，这里的老年餐有三种，价格从18元至22元不等，配送费需4元。送餐员和社区养老服务驿站的工作人员会按照与老人约定的时间准时送达，并且他们之间还形成了一个“板凳约定”。

原来，疫情期间，长者食堂严格落实无接触配送要求，但由于有些老人不方便到小区门口或者楼下取餐，老年餐的配送人员就与各个社区居委会沟通，尽可能将老年餐送至订餐老人的家门口。时间久了，宋阳觉得应该和老人们约定一个固定配送位置，他想到家家都有小板凳，不如与老人们来一个“板凳约定”，距离老人家还有5到10分钟时，送餐员给老人打电话，让他们拿出小板凳放在门口，送餐员再将老年餐放在小板凳上，这样既干净又醒目，也严格落实了无接触配送。

宋阳说：“我们还坚持每日两次消杀，所有员工持48小时内核酸检测阴性证明上岗，严格遵守各项防疫要求，全力保障老人用餐安全。我们将随时根据疫情防控要求，调整配送方案。”

已发展1000多家养老助餐点

北京市不断完善养老助餐服务体系

全力保障老年人用餐需求，让老人“暖胃”又“暖心”，上述养老助餐服务只是本市养老助餐点开展服务的缩影。目前，北京市已经发展1000多家养老助餐点，保障更多老年人“舌尖上的幸福”。

居家养老是老年人主要的养老方式，“吃饭难”又是首先要解决的问题。经过多年探索，本市出台了一系列居家养老保障支持政策，探索形成养老助餐服务的“北京样板”。

北京市养老助餐服务体系建设最早可追溯到2009年市政府发布的“九养政策”。2015年，本市颁布实施了《北京市居家养老服务条例》，对发展养老助餐服务提出要求。在总结试点经验基础上，2018年，市民政局、市财政局等9个部门联合印发了《关于进一步加强老年人助餐配餐服务工作的意见》，就探索符合本市特点的助餐配餐服务模式，规范养老助餐配餐服务工作作出专门部署。2021年，市委市政府明确将养老助餐工作纳入市政府为民办实事项目以及市委市政府“每月一题”内容。

今年，市民政局会同市财政局、市商务局、市市场监督管理局、市政务服务管理局联合印发了《关于提升北京市养老助餐服务管理水平的实施意见》，指出本市将全面实施基本养老服务对象就餐补贴制度。对居家基本养老服务对象在养老助餐点获取午餐或晚餐的，每人每天给予5元就餐补贴，就餐补贴在老年人支付就餐费用时自动扣减。

同时，本市探索建立养老助餐点运营补贴制度。《关于提升北京市养老助餐服务管理水平的实施意见》指出，对于为本市常住居家养老的老年人提供午餐或晚餐助餐服务的养老助餐点，可按实际助餐人数给予每人每天3元的运营补贴。补贴标准可根据经济、物价、养老助餐服务业发展等情况，适时评估并调整。此外，养老助餐点将根据老年人每日就餐人数、所属区域和老年人就餐习惯作出营业时间调整，鼓励养老助餐点全天，周末、节假日开展助餐工作，养老助餐点周末、节假日提供养老助餐服务都可以享受政府的运营补贴。