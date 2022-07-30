新型光子颜料让化妆品更环保

科技日报讯 日前，天津大学宋东坡课题组成功研发具有靓丽结构色的光子晶体颜料。这种新型光子颜料具有生物安全性好、可降解的优点，有望为美妆行业带来颠覆性的技术革新。该成果已发表于业内权威期刊《德国应用化学》。据悉，该项目得到了国家重点研发计划和国家自然科学基金的支持。

在日常生活中，塑料微珠常作为填充剂、成膜剂、增稠剂及悬浮剂等应用于指甲油、洁面乳、防晒霜、粉底液等产品中。人们使用后，塑料微珠很容易通过下水道最终排进海洋，被海洋生物吸入体内，再经过食物链进入人体。因此，迫切需要开发无毒可降解的塑料微珠替代品。

宋东坡课题组利用“有序自发乳化原理”，成功研制了具有靓丽结构色的光子晶体颜料。这种新型光子颜料采用聚乳酸等可生物降解的聚酯材料制备，其中的光子微珠可以完美替代塑料微珠，起到去死皮角质、按摩皮肤等效果。

团队选取了大肠杆菌、蛋白核小球藻、大型蚤和斑马鱼等不同营养级的典型水生生物进行严苛的环境安全评价。实验结果表明：新型光子晶体颜料未显现出任何毒性，未对上述生物的行为造成任何不良影响，证明此类材料能用于化妆品和其他工业产品中，且对环境友好。

特别值得一提的是，这种新型光子颜料的内部纳米结构为“蛋白石结构”，可以形成类似蝴蝶翅膀和孔雀羽毛的“结构色”，“结构色”具有靓丽持久、可响应变色等特点，在不同光线角度下，能反射出不同颜色，从而产生传统颜料所不具备的变色效果。

“此类新型光子颜料有望广泛替代化妆品及个人护理用品中的非降解塑料微珠和人工合成色素，同时也可作为紫外线反射剂替换防晒霜中的纳米氧化钛等。”宋东坡介绍，“排入水体后，它能在几个月内自发降解成无毒害的乳酸等，不会对水生生态系统造成负面影响，将在很大程度上解决化妆品使用带来的环境污染问题。”