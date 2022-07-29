十年来我国多层次中医药人才梯队建设取得成效

新华社福州7月28日电（记者邓倩倩、田晓航）医疗卫生机构中医医师数量翻了一番、中医机构卫生技术人员数比10年前增长了98.11%……记者28日从全国中医药人才工作会议上了解到，十年来，我国多层次中医药人才梯队建设取得成效。

“中医药传承创新发展迎来了前所未有的大好时机，为中医药人才大有可为、大有作为提供了前所未有的历史机遇。”国家卫生健康委员会党组成员、国家中医药管理局党组书记余艳红在全国中医药人才工作会议上如是说。

据介绍，10年来，我国中医药人才队伍规模不断壮大，中医类别执业（助理）医师数逐年稳步增长，占执业（助理）医师总数的比例从14.1%上升至17.1%，已达73.17万人；每万人口中医类别执业（助理）医师数已达5.18人，比10年前增长91.14%。

中医药人才重大工程实施以来，领军人才、骨干人才、青年人才梯次衔接的中医药高层次人才队伍逐渐形成。我国已遴选培养10名岐黄工程首席科学家、249名岐黄学者和青年岐黄学者、1000名优秀中医临床人才、5000余名骨干人才，支持建设了35个中医药多学科交叉创新团队和传承创新团队。同时，中医药人才培养体系不断完善，8所高校的11个中医药学科进入“双一流”，累计建成各级各类老中医药专家传承工作室3400个。

余艳红表示，下一步，要加快建设高层次中医药人才队伍，统筹推动重点领域中医药人才队伍建设，着力提升中医药人才培养质量，深化中医药人才发展体制机制改革，以人才问题破解的“一子落”，带动中医药高质量发展的“满盘活”。