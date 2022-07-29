“主动健康”，乐享银龄生活（健康直通车（第97站））

6月21日，江西省吉安市吉水县老年大学的学员正在打腰鼓。

廖 敏摄（人民视觉）

6月30日，在山东省日照市安东卫街道凤凰山社区养老服务中心，一位老人在给老伴夹菜。

张进刚摄（人民视觉）

家中老人，如何做好健康管理？如何保证日常膳食营养？如何防治老年常见病和慢性病？

今年7月25日—7月31日是第四个“全国老年健康宣传周”，今年的主题是“改善老年营养，促进老年健康”。近日，在健康报主办的“促进老年健康，从疾病预防开始”媒体沟通会上，多位专家学者就预防老年常见慢性病和感染性疾病、合理膳食等开展科普，提供专业指导。

一般老年人膳食指南

中国营养学会编著的《中国居民膳食指南（2022）》对于65—79岁的老年人主要有以下4个核心推荐：

★ 食物品种丰富，动物性食物充足，常吃大豆制品。

★ 鼓励共同进餐，保持良好食欲，享受食物美味。

★ 积极户外活动，延缓肌肉衰减，保持适宜体重。

★ 定期健康体检，测评营养状况，预防营养缺乏。

高龄老年人膳食指南

《中国居民膳食指南（2022）》对于80岁及以上的高龄老年人的膳食推荐主要有以下6个核心推荐：

★ 食物多样，鼓励多种进食方式。

★ 选择质地细软，能量和营养素密度高的食物。

★ 多吃鱼禽肉蛋奶和豆，适量蔬菜配水果。

★ 关注体重丢失，定期营养筛查评估，预防营养不良。

★ 适时合理补充营养，提高生活质量。

★ 坚持健身与益智活动，促进身心健康。

健康管理，要“座位”不要“床位”

统计数据显示，截至2021年底，我国60岁及以上人口已达2.67亿。“十四五”时期，全国60周岁及以上老年人口预计将超过3亿，占总人口比例将超过20%，中国将进入中度老龄化社会。

“长寿不该只是自然年龄的长寿，更是要有尊严的健康长寿。”国家老年医学中心主任、中华医学会老年医学分会主任委员王建业说，我国居民人均预期寿命已经提高到2021年的78.2岁，但老年人健康预期寿命有待提升。在推进老年医疗卫生服务体系建设和推动医疗卫生服务延伸至社区、家庭的同时，要调动老年人主动进行疾病预防和健康管理的意识。

“在我国60岁及以上人口中，60—69岁的低龄老年人口占55.83%，也就是说现在是以低龄化为主的老龄化。”复旦大学老龄研究院副院长吴玉韶指出，这些低龄老年人退休不久，他们有强烈的愿望去完成人生目标、为社会贡献力量，这就需要健康的体魄作为基础。实际上，“想健康却不知如何健康”是现在大多数老年人的真实写照，这就要求我们将积极老龄观、健康老龄化理念融入经济社会发展全过程，把健康关口从关注高龄老年人、失能失智老年人前移到低龄老年人。

如何树立积极老龄观理念？“我们倡导老年人积极参与社会生活，树立终身的学习观。”吴玉韶表示，大量研究表明，老年人的主动参与和健康之间存在正相关关系，越积极参与社会活动，老年人的健康状态会越好，“与养老院的床位相比，老年大学的座位是一种更经济、更实用、更积极的选择。总之，要更积极地看待老龄化、更积极地看待老年人的生活、更积极地看待养老。”

坦然面对，学会与慢性病共存

对老年人来说，具体应从哪方面入手进行健康管理？多位专家指出，主要从慢性病和感染性疾病入手。

北京协和医院老年医学系主任、中国医师协会老年医学科医师分会副会长刘晓红介绍，常见的慢性病一般分成三类：一类是非癌的，与代谢、血管相关的疾病，例如糖尿病、高血压、高血脂、高尿酸等；第二类是恶性肿瘤，也就是癌症；第三类是退行性病变，例如骨关节疾病发生率几乎是100%，还有白内障、听力下降等发生的比例较高。

“慢性病是不可治愈的，我们要做的是稳定它，维护老人身体的正常功能状态，让老人们能够做想做的事。”刘晓红强调，慢性病对于老年人而言是普遍存在的，因此老年人要学会坦然面对，学会与慢性病共存。

值得注意的是，慢性病与营养不良关系密切。刘晓红介绍，多病共存的老年人可能要服用多种药物，很多药物会影响食欲。一些慢性疾病如糖尿病会使代谢异常；恶性肿瘤会使身体营养素消耗增加；骨折后、外科手术后需要更多蛋白质帮助伤口愈合。

“要保证老年人摄入充分的营养，重视营养平衡。”刘晓红强调，西北地区的老年人要注意增加蔬菜水果的摄入，以免造成B族维生素缺乏。有的老年人红肉摄入较少，当心缺乏维生素D。

接种疫苗，预防感染性疾病

除了慢性病，老年人进行健康管理时也要重点关注感染性疾病。专家指出，流感、肺炎链球菌性疾病、带状疱疹是老年人常见的感染性疾病，应引起重视。

刘晓红强调，流感不是“大号感冒”，程度较轻的流感与普通感冒表现相似，但流感造成的发热和肌肉疼等全身症状更明显。如果此时人体免疫力较低，可能继发细菌性肺炎，可以导致休克、呼吸功能衰竭、急性肾功能损害等多脏器功能的并发症。

社区获得性肺炎多数是由肺炎链球菌所致，多发生于老年人、婴幼儿及患有慢病者，如慢性心、肺和肾脏疾病，糖尿病、免疫功能低下的人群也容易发生。

带状疱疹，是由水痘—带状疱疹病毒引起的感染性疾病，典型表现为在身体单侧出现沿神经走向呈带状分布的皮疹，常伴有神经痛。50岁以后发病率显著上升，九成发病是由于人体免疫力下降。

令人欣慰的是，上述三种感染性疾病都可通过疫苗接种进行预防。

“接种疫苗是有效的预防措施，通过预防感染可以帮助缓解老年人伴发的慢性病进展，改善患者生活质量、延长寿命。”北京方庄社区卫生服务中心全科主任医师葛彩英指出，为了更好管理健康，老年人可以在家附近的社区医疗机构签订家庭医生服务，“一医一户一家庭”，实现由被动服务到主动管理的模式。签订后，家庭成员可得到个体化治疗方案、每季度的面对面回访、健康教育等服务。

“当前，我国新冠疫苗第一剂次接种覆盖率已经超90%，但仍有一些老年人没有完成全程接种或加强接种，其中慢性病患者特别是多病共患的老年人比例较高。”中华预防医学会常务副会长兼秘书长冯子健指出，疫苗作为提升特异性免疫力的重要手段之一，是预防传染病最有效的方式。建议老年人尽早接种新冠疫苗加强针，积极接种流感疫苗、肺炎球菌疫苗和带状疱疹疫苗。

有的老年人担心自己患有慢性病而对接种疫苗心存顾虑，慢性病会影响疫苗接种的效果和安全性吗？

“患有慢性病本身并不是疫苗的禁忌证，它并不影响疫苗的效果和安全性，它影响的是接种时机。”北京市朝阳区疾病预防控制中心主任医师白云骅说，慢性疾病可能要长期伴随老年人，要考虑患者的实际情况，待慢性病处于平稳状态时再接种疫苗。

疫苗会影响慢性病的控制吗？“目前，我们进行了大量的老年人疫苗接种（包括季节性流感疫苗、肺炎球菌疫苗、带状疱疹疫苗、新冠疫苗），收集到大量的安全性数据。”白云骅指出，疫苗不会影响慢性病的控制，反而可能通过接种这些疫苗，减少很多感染性疾病甚至交叉感染的发生和发展，降低慢性病和慢性病的并发症导致不良结局的风险，也就是说，接种疫苗有利于老年群体控制慢性病。