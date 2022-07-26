首都儿研所开辟绿色通道 救助青海果洛先心病患儿

在中央统战部、青海省委涉藏办和北京同心共铸公益基金会的统筹安排下，首批来自青海省果洛藏族自治州的15名先心病患儿及其家属于7月24日安全抵京。15名患儿将在首都儿科研究所附属儿童医院等4家首都三甲医院接受免费先心病手术治疗。

图为患儿及其家属抵京。（北京同心共铸公益基金会供图）

“作为收治本批先心病患儿的医院之一，我院特开辟绿色通道，患儿及其陪同家属可直接入院。同时，在饮食、起居等日常生活方面，提前进行部署安排，除配备专业医护人员外，还精心安排藏语翻译人员，尽可能为其提供更多的帮助。”首都儿科研究所附属儿童医院副院长谷庆隆介绍，自2019年起，该院持续参与支持“同心·共铸中国心”医疗帮扶救助活动，用实际行动践行“慈爱、严谨”的医院文化。未来，该院将不断扩大医疗公益救助范围，携手社会各界力量探索建立使儿童“少生病、不得病”的保障服务新模式，健全儿童健康服务“全方位、多层次”的新体系。

首都儿科研究所附属儿童医院心外科主任张辉说，针对本批入院接受先心病手术救治的患儿，医院医疗团队将对其进行专科医疗检查，并根据检查结果进一步制定手术治疗方案。他说：“患者出院后，我们将根据当地医院提供的检查结果，继续关注跟进患儿的康复疗程。”他还提到，高海拔地区氧气稀疏，是引发先心病的高危因素，先心病发病率远远高于平原地区。因此，当地要加强孕期筛查，提倡“早诊断、早干预”，这对预防先天性心脏病具有重要意义。

据了解，此次来京接受先心病免费手术救治的患儿，是去年7月在“同心·共铸中国心”果洛大型义诊活动期间筛查出来的90余名先心病患者中的一部分。“同心·共铸中国心”组委会拟分批组织安排患者到北京接受免费手术救治。