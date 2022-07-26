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广西新增本土确诊病例32例、本土无症状感染者370例

2022年07月26日08:40 来源：中国新闻网

　　中新网7月26日电 据广西卫健委网站消息，7月25日0-24时，广西新增本土确诊病例32例(均在北海市，其中海城区25例，银海区6例，合浦县1例)，含9例无症状感染者订正为确诊病例(均在北海市)；本土无症状感染者370例(北海市365例，其中海城区334例，银海区27例，合浦县3例，铁山港区1例；防城港市4例，其中防城区3例，东兴市1例；南宁市青秀区1例)。当日治愈出院本土确诊病例12例(均在北海市)，解除隔离医学观察本土无症状感染者45例(北海市43例，防城港市2例)。截至7月25日24时，全区现有本土确诊病例365例(北海市364例，南宁市1例)，本土无症状感染者1895例(北海市1833例，防城港市35例，南宁市15例，崇左市7例，钦州市2例，柳州市1例，桂林市1例，贺州市1例)。

　　当日新增境外输入无症状感染者5例(崇左市)。当日治愈出院境外输入确诊病例1例(北海市)，解除隔离医学观察境外输入无症状感染者3例(崇左市)，现有境外输入确诊病例3例(北海市1例，防城港市2例)，境外输入无症状感染者46例(均在崇左市)。

　　当日新增密切接触者384人，解除隔离医学观察密切接触者145人，现有密切接触者17043人。

　　全区累计报告确诊病例2061例，累计治愈出院1691例，死亡2例，现有在治368例。

(责编：乔业琼、李楠桦)


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