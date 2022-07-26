为服务业恢复发展按下“快进键”

服务业具有点多、面广的特点，是经济活动中不可或缺的要素，服务业市场主体在繁荣市场、促进就业、维护稳定等方面发挥着重要作用

利用互联网新技术对传统产业进行全方位、全链条的改造，能够发挥数字技术对经济发展的放大、叠加、倍增作用，为企业带来新的发展机遇

部分受疫情影响地区逐步恢复餐饮堂食，热气腾腾的火锅、色泽诱人的小龙虾吸引往来食客；许多旅游景区积极开展文旅活动，游客出游热情升高……近期，随着国内疫情防控形势趋稳，各地有序推进复工复产、复商复市，餐饮、住宿、旅游等服务业加快回暖。国家统计局发布的数据显示，6月份，服务业商务活动指数为54.3%，比上月上升7.2个百分点。向好的数据也显示，城市“烟火气”加速回归，服务业正逐步恢复元气。

服务业具有点多、面广的特点，是经济活动中不可或缺的要素，服务业市场主体在繁荣市场、促进就业、维护稳定等方面发挥着重要作用。特别值得注意的是，服务业市场主体中有大量的中小微企业和个体工商户。以个体工商户为例，截至今年5月底，其数量已达1.07亿户，占1.59亿户全国登记在册市场主体总量的2/3以上。其中，九成个体工商户集中在服务业，以批发零售、住宿餐饮和居民服务等业态为主。调查显示，个体工商户平均从业人数为2.68人，以此推算，服务业个体工商户解决了我国2亿多人口的就业。可以说，服务业是吸纳就业和保市场主体的关键。

服务业以聚集性、接触性行业为主，受疫情影响较大，面临的困难挑战也较多，特别是餐饮、零售、旅游等行业普遍面临消费市场萎缩、经营成本上升等问题。帮助企业渡难关、促发展，既是统筹疫情防控和经济社会发展的内在要求，也有助于更好发挥服务业作为就业最大“容纳器”的功能。今年年初，国家发展改革委等多部门出台《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》，提出43条精准帮扶措施。5月，国务院印发《扎实稳住经济的一揽子政策措施》，对文化旅游、餐饮住宿等受疫情影响较大行业企业提出支持措施。与此同时，各地也积极出实招硬招，加大对服务业的纾困支持力度。云南省制定出台“服务业政策32条”；浙江省组建由14个部门组成的省级服务业纾困工作专班，清单化、台账式推进政策落实；湖南省部署36项政策措施，涵盖税收减免、房屋租金减免等领域，推动服务业领域困难行业恢复发展。从中央到地方的一系列助企纾困政策，为推动服务业加快恢复提供了重要助力。

与此同时，广大服务业市场主体也在主动作为、化危为机的过程中，展现出强大韧性和活力。有的实体门店发力线上外卖，有的餐饮企业打造预制菜品牌，有的旅游企业紧跟露营潮流、深耕周边露营市场……这其中，一个突出特点是服务业数字化转型步伐进一步加快。比如，某烘焙连锁品牌原本深耕线下，在全国40多个城市有近100家门店，受疫情冲击较大，但今年4月经营网店后，创造了其最佳单月销售业绩。这也启示我们，利用互联网新技术对传统产业进行全方位、全链条的改造，能够发挥数字技术对经济发展的放大、叠加、倍增作用，为企业带来新的发展机遇。

服务业一头连着经济社会发展，一头连着民生福祉，助力服务业解困局、增信心，意义重大。当前，新兴消费、非接触式消费、线上零售保持着蓬勃发展势头。同时，随着各地生产生活秩序加快恢复，前期压抑的一些消费行为到了适当阶段也会得到一定程度的回补，我国超大规模市场的消费潜力也会逐步释放。根据行业特点，推出有针对性的扶持纾困措施，引导服务业市场主体坚定信心、主动作为，必能为服务业恢复发展按下“快进键”，延续服务业回升态势。

《 人民日报 》（ 2022年07月26日 05 版）