近4年全国确诊11例，鼠疫可怕吗？

7月19日，宁夏回族自治区应对鼠疫疫情工作指挥部发布公告，宁夏回族自治区确诊一例区外输入性原发性鼠疫(腺鼠疫)病例。

当日，宁夏已启动鼠疫疫情防控四级应急响应。鼠疫有哪些危害？是如何传染的？需要警惕吗？

宁夏卫健委网站截图

近4年来确诊鼠疫病例11例

主要发生在内蒙古和宁夏

据宁夏回族自治区卫生健康委员会公布，7月19日，宁夏医科大学总医院确诊一例鼠疫(腺鼠疫)病例。

患者为男性，45岁，职业为牧民。7月12日9时左右，患者自觉发热、乏力、意识不清、水样便腹泻，自内蒙古返回银川。7月19日确诊为鼠疫病例。

此消息一出，随后在网上引发热议。有网友说，又是疫情又是鼠疫的，让人担心。

其实，一直以来鼠疫并没有消失在公众视野。中国疾控中心曾专门刊文解释，历史上，鼠疫出现过三次世界范围内大流行，曾经被称为“黑死病”，造成人类生命健康严重损失。

新中国成立后，我国政府高度重视鼠疫防控工作，发病数明显下降，至上世纪80年代平均每年报告约20例病例，90年代，我国南方鼠疫疫情曾出现过短暂上升，自2010年以来每年仅有零星病例报告，主要集中在我国西北部分省份。

近四年来，我国每年都有零星鼠疫病例出现，主要发生在内蒙古、宁夏两地。

2019年，全国鼠疫报告发病5例，死亡1人。其中，内蒙古公开报道的鼠疫确诊病例有4例。

2020年，全国鼠疫报告发病4例、死亡3人(1例为2019年报告病例)。其中，2名鼠疫死亡病例发生在内蒙古。

2021年，全国鼠疫报告发病1例。患者收治于宁夏医科大学总医院，居住于内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗乌兰镇查布公社，常年从事放牧工作。

加上今年的这1例，近4年的鼠疫报告病例已达11例。

过往病例如何患上鼠疫？

三种传播方式要警惕

可以注意到，近年来西北地区，尤其内蒙古是鼠疫的常发地区。是何原因？这还要从鼠疫的特点来说。

鼠疫的传染源主要为感染动物和肺鼠疫患者，宿主动物常见有啮齿类动物和野生食肉动物，如蒙古旱獭、喜马拉雅旱獭和达乌尔黄鼠、长爪沙鼠、布氏田鼠等。

内蒙古自治区属于鼠疫历史自然疫源地，有蒙古旱獭、达乌尔黄鼠、长爪沙鼠、布氏田鼠四型疫源地，分布在57个旗县，总面积达33.7万平方公里。

2019年，北京市发现2例内蒙古输入性鼠疫病例，引发广泛关注。当时内蒙古卫健委通报，最近的1例人间鼠疫病例是在2004年，距当时已有15年时间。

那么，鼠疫又是如何发生的？中国疾控中心曾对2019年、2021年内蒙古与宁夏的鼠疫病例进行溯源分析，发现内蒙古来京就诊的两名原发性肺鼠疫患者，丈夫很可能在自家农场挖土时吸入带有鼠疫菌的气溶胶感染，妻子很可能与丈夫接触而感染。另一名腺鼠疫患者给死野兔剥皮后被感染。

至于2021年宁夏的鼠疫病例，调查人员发现，患者的生活区域存在严重的带足跳蚤的鼠疫流行病，患者可能是被跳蚤叮咬感染的。

去年，国家卫健委联合内蒙古卫健委科普指出，鼠疫的传播方式分为三种，一是经跳蚤叮咬传播。跳蚤叮咬鼠疫患者或感染鼠疫的动物后，再叮咬人，可致人感染疫情。

二是经直接接触传播。人们在捕猎、宰杀、处理感染鼠疫的动物时，鼠疫菌可通过人们皮肤上的伤口(包括非常细小的伤口)进入人体，致人感染。

三是经飞沫传播。肺鼠疫患者或动物通过呼吸、咳嗽将鼠疫菌排入周围空气中，导致肺鼠疫传播。

在易感人群上，人对鼠疫普遍易感。而疫区从事野外工作的人员或猎杀、剥食旱獭的猎人、牧民接触染疫动物可能性大，感染的机会高于一般人群。从此前病例中也可看出，多个病例都从事放牧工作。

鼠疫如何防范？治疗有效吗？

对于疫源地内的居民来说，如何防范鼠疫？官方提醒，要做到“三不三要三护”，提高自我防护意识和能力。

“三不”：不接触、剥食和携带鼠、野兔、狐狸、狼、流浪狗、流浪猫、黄羊、旱獭等动物；不要在野外，尤其是不要在鼠类(包括旱獭)、野兔等动物洞穴周围进行休憩，更不要挖刨动物洞穴；不要接触急死患者、疑似鼠疫患者、确诊鼠疫患者。

“三要”：要及时报告病死鼠、疑似鼠疫患者，不明原因的高热患者和急死患者；要做到住所及周边环境卫生干净整洁，猫入笼，狗拴养，定期进行灭蚤处理；对患者要做到就地治疗，确保患者可以得到迅速及时救治。

“三护”：要进行有效防护，人在野外活动或作业时，要穿长裤、长袖上衣，必要时穿高筒靴子或防蚤袜子。在疫区、疫点处理过程中，强化疫情处理工作人员的个人防护；要进行健康监护，对从事高危职业人员如放牧人员、灭鼠人员、野外作业人员和疫源地内居民要每天进行健康监护，一旦出现异常情况要及时进行报告；要进行看护，对出入疫点周围的人员，要进行必要的看护，防止人员在没有有效防护下进入疫点。

中国疾控中心曾发文称，鼠疫是古老的细菌性传染病，临床上可以使用多种有效抗生素进行治疗。病人如果能够早期就诊，并得到规范有效治疗，治愈率非常高。可疑接触者也可通过预防性服药而避免发病。

中国疾控中心副主任冯子健也曾表示，虽然鼠疫在历史上留给人类惨痛的记忆，但随着疾病预防控制体系以及现代医学的发展，鼠疫已非不治之症，绝大部分为散发病例，人群大规模感染几无可能。因此，公众不必再闻鼠疫而色变。(记者 袁秀月)