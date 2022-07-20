整治层层加码取得一定效果！国家卫健委：“九不准”留言板投诉量显著下降

人民网北京7月20日电 （记者孙红丽）据中央纪委国家监委网站消息，近日，国家卫生健康委监督局副局长程有全接受采访时表示，落实疫情防控“九不准”公众留言板开通至今，每日收到的投诉信息数已降至400-500条，并连续保持多日，“这说明趋势是非常好的，整治层层加码等问题取得了一定效果”。

程有全介绍，随着疫情防控深入开展，国务院联防联控机制综合组发现现实中的一些做法与国家出台的政策要求有出入，总结了各方反映比较集中的9方面问题，简称“九不准”。6月28日，“九不准”公众留言板正式上线，投诉信息于次日达到峰值，约为4850条，此后呈逐日下降态势。截至目前，共收到18985条信息，已办结18467条，仍有518条正在改正中。

“目前来看，整体办理还是比较顺利的，开通至今的整改率达到97%以上。”程有全说，在整改时限方面，要求以最快速度予以响应，一经核实立行立改。针对关注到的一些突出问题、共性问题，专班相关行业主管部门将组织开展明察暗访，切实维护群众切身利益。前段时间，已派出工作组对问题较为突出的省份开展督导检查。

统计显示，“九不准”相关问题中，群众反映较为集中的依次为以下4类：一是对来自低风险地区人员采取强制劝返、隔离等限制措施；二是随意将限制出行的范围由中、高风险地区扩大到其他地区；三是随意扩大采取隔离、管控措施的风险人员范围；四是随意延长风险人员的隔离和健康监测时间。其他5类问题相对反映较少。

“‘九不准’的意义在于防止简单化、一刀切、层层加码，规范各地的疫情防控措施和手段。我们最终希望达到的目的就是既实现好的疫情防控效果，又把对城乡居民生产生活的影响降到最低，两方面都要兼顾。”程有全说。