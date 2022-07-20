凉拌菜比热菜更易引起食物中毒 预防注意这5点

夏日炎炎，胃口欠佳，凉拌菜是餐桌上不可或缺的。凉拌菜制作简单、开胃爽口、种类繁多、可荤可素，可以当作佐餐小菜。常见的凉拌菜有：素菜：拌三丝、拌金针菇、大拌菜、拌黄瓜、拌木耳、拌海带丝、拌土豆丝等等；荤菜：拌猪耳朵、拌猪头肉、拌牛肉、拌凤爪等等。

凉拌菜虽然好吃，但也是夏季致病微生物容易滋生的温床，大家在享受美味的同时切不可忽视食品安全问题。

凉拌菜比热菜更容易引起食物中毒。这是由于凉拌菜的制作一般没有经过高温烹调杀菌的步骤，倘若制作过程中因卫生条件差或操作不规范而污染了致病微生物，就容易引起感染。

如果加工场所或操作人员的卫生较差，或制作凉拌菜的原料没有洗净，或做好后储存时间过长或储存温度不够低等，都会给致病微生物的繁殖创造条件，容易引起食物中毒。

为了既享受到凉拌菜的美味，又预防食物中毒，建议注意以下5点：

1.厨房环境、厨师个人以及厨房用具都要保持卫生，减少致病微生物污染食物的机会。

2.制作凉菜时要做到：洗干净手，食材要干净卫生，案板和菜刀要生熟分开，不能让切生食的器具接触凉拌菜，防止交叉污染。

3.蔬菜凉拌前最好焯一下水，凉拌菜中可以加点醋或蒜泥等有一定杀菌作用的调料。

4.最好现吃现拌，做好的凉拌菜不能长时间存放，当顿吃完，短时间内存放的话一定要冷藏。

5.尽量不要在外购买凉拌菜，最好在家中自己做。如果要买，也要选择正规的、卫生条件好的地方。

文/马博士健康团