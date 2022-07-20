今年夏天为何这么热？

7月10日，上海徐家汇站当天最高气温达到40℃，是上海有气象记录以来年度最早的一个40℃高温日；12日，浙江杭州气温突破40℃，创下极端高温最早纪录；12至13日，江苏地区有两个国家气象站东山40℃、宜兴41.3℃超过建站以来极值……

最近，中央气象台连续10多天发布高温预警，四川、上海、浙江、江苏、河南、河北等多地最高气温超过40℃。河北、河南、天津、云南、四川、浙江、新疆等地共有238个国家气象站日最高气温突破月极值，共有71个国家气象站日最高气温突破历史极值。国家气候中心监测数据显示，今年6月以来（截至7月12日），全国平均高温日数5.3天，为1961年以来历史同期最多，综合强度为1961年以来第6强。国家气候中心分析，进入本世纪以来，全国大范围持续高温事件典型年份有2003年、2013年、2017年等。总体看，今年的高温事件开始时间早于上述3年，影响范围和单站最高气温已超过了2003年和2013年。

今年夏天为啥这么热？

据国家气候中心监测，今年6月，全球平均气温较常年偏高约0.4℃，为1979年以来最高。联合国政府间气候变化专门委员会（IPCC）第六次评估报告指出，最近50年全球变暖正以过去2000年以来前所未有的速度发生，气候系统不稳定加剧。国家气候中心指出，全球变暖是北半球高温热浪事件频发的气候大背景，大气环流异常则是6月以来全球多地高温热浪频发的直接原因。

国家气候中心汛期值班首席袁媛介绍，6月以来，在北半球副热带地区上空，西太平洋副热带高压（简称副高）带、大西洋高压带和伊朗高压均阶段性增强，由此形成大范围的环球暖高压带。在暖高压带的控制之下，盛行下沉气流有利于地面增温，加之在大范围高压带的作用下，空气较为干燥，不易形成云，也使得太阳辐射更容易到达地面，导致高温频发，且强度较强，进而造成北半球多地出现持续高温热浪事件。

具体到中国，目前正在持续的拉尼娜事件为今年6月以来南方高温的发生发展提供了重要的气候背景条件。据统计分析，在多数拉尼娜事件次年夏季，副高易偏北。6月下旬以来，副高北抬，特别是台风“暹芭”于7月上旬北上后，副高加强西伸，伊朗高压东伸，并与中纬度大陆高压相结合，在中国上空形成稳定的暖高压带，进而造成大范围的高温天气。此外，由于副高携带的水汽使中国中东部地区湿度较大，造成体感温度更高。

中央气象台首席预报员陈涛提醒，相关地区居民应尽量避免在高温时段进行户外活动，高温条件下作业的人员应当缩短连续工作时间；对老、弱、病、幼人群提供防暑降温指导，并采取必要的防护措施。

高温天气还将继续发展。根据中央气象台预报，截至7月26日，江南华南等地多高温天气。20日8时至21日8时，山东南部、江苏北部、安徽北部和西部、湖北东部和南部、湖南北部、贵州西部、云南北部等地的部分地区有大雨或暴雨。21日之后，南方地区高温将再次发展，范围扩大。国家气候中心预计，7月31日至8月15日，全国大部地区气温较常年同期偏高，黄淮、江淮、长江中下游等地仍会出现阶段性高温热浪。公众需关注滚动更新的高温天气预报预警信息，持续做好防暑降温。