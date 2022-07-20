“云购物”数据里的消费新变化

如今，“云购物”已经成为越来越多人的消费选择。今年上半年，全国网上零售额同比增长3.1%。2021年我国实物商品网上零售额突破10万亿元，规模居世界第一。“云购物”深刻改变中国百姓日常生活的同时，也折射出消费的新特点新变化。

今年“6·18”期间，苏宁易购智能家居类商品销量同比增长108%，除菌空调销量同比增长176%，空气净化器销量同比上涨163%；在京东平台，到家服务受到消费者青睐，家政保洁类到家服务成交额同比增长188%……

从电商平台数据不难看出，品质消费、服务消费等升级类消费需求增长较快。与此同时，绿色、低碳、健康、安全等新消费理念也越来越深入人心。

“从中长期看，随着经济发展和居民收入稳步增长，消费向品质型、多样化升级趋势不会改变，消费潜力足、韧性强的特点没有改变，消费对经济循环的牵引带动作用将进一步增强。”中国宏观经济研究院研究员王蕴说。

伴随消费升级步伐，如今中国消费者的购物车既装着全球好物，也不乏国货优品。

抖音电商数据显示，2021年4月至2022年3月，抖音电商平台国货品牌商品数量同比增长508%；爆款榜中，国货品牌数量占比92%，国货商品数量占比93%。越来越多国货品牌通过持续创新强势“逆袭”，迎来快速增长。

国家统计局数据显示，今年上半年，全国实物商品网上零售额同比增长5.6%，占社会消费品零售总额比重为25.9%。网上购物火热的同时，更多实体商业也纷纷触网上“云”，线上线下消费融合脚步加快。

“疫情在很大程度上推动了零售业‘万物到家’进程。”化妆品零售商丝芙兰相关负责人说，入驻美团零售平台带动全国门店销量持续增长，今年“6·18”期间，丝芙兰在美团单日订单额环比增长超6倍。

中国连锁经营协会会长裴亮表示，从传统电商到社交电商再到即时零售、同城零售，零售行业已经走向线上线下联动的全渠道发展，线上线下资源的整合，将产生“1+1>2”的效果。

近年来，随着县域商贸布局不断优化、流通设施日渐完善，县乡消费市场供给更加丰富，下沉市场消费潜力正在加速释放。

依托遍布全国县镇的超11000家门店，苏宁易购零售云上半年数据显示，县镇市场升级类家电十分走俏，万元以上家电产品销量同比增长超五成，集成灶、烘干机、空气炸锅等家电消费同比增长81%、129%、305%。

培育壮大下沉市场，无疑将成为进一步挖掘消费潜力的新空间。

“我国乡镇和村两级消费市场占全国总体消费市场的38%。”商务部新闻发言人束珏婷表示，将会同有关部门继续加大工作力度，加快补齐基础设施和公共服务短板，鼓励日用消费品、家电、家居等品牌企业下沉供应链，提供直供直销、集中采购、共同配送等服务，增加优质供给，推动城乡居民共享品质消费。

（据新华社北京7月19日电 记者王雨萧、孙少雄）