7月15日，由人民健康发起的“耀动神州，赋能医院药学科研高质量发展论坛”召开。围绕第二年度“白求恩·求索-药学科研能力建设项目”评审总结工作，与会嘉宾通过主题分享和尖峰对话等形式，对新时期医院药学科研进行深入剖析和探讨。

北京医院药学部胡欣主任提出，药学领域科技创新是推动卫生健康事业高质量发展的重要驱动力。复旦大学附属中山医院吕迁洲表示，随着生物医药在肿瘤治疗领域不断发展壮大，药师应重点关注创新药物的临床合理使用，推动肿瘤治疗高质量发展。中山大学附属第一医院陈孝主任认为，“白求恩·求索-药学科研能力建设项目”对青年药师的发展提供了有力支持，希望通过本次学术交流，促进完成更多临床科研成果转化，使更多患者获益。

郑州大学第一附属医院张晓坚介绍了第二年度“白求恩·求索项目”申报以及评审情况。他表示，本次二期项目追加500万元作为资助基金。自2022年1月二期项目启动以来，获得了国内药学研究者的积极踊跃投稿，经过专家委员会评审，共计58位申请者的研究方案获得基金资助。本期项目课题均围绕新型抗肿瘤药物展开，并且在科研创新和临床价值表现等方面均有明显提高。期待所有课题能顺利落地，服务于患者，推动肿瘤药学服务高质量发展。

在分享课题研究的标准和原则时，福建医科大学附属协和医院刘茂柏提出，首先，需要科研工作者利用所在医院资源挖掘临床问题，明确研究价值；其次，研究内容着重点要突出，并具有创新性；再次，研究设计应具备较高的逻辑性和可行性；最后，课题组人员的研究能力和开展试验的条件也是重要标准。此外，由于科研设备和科研经费有限，与临床进行合作，完成药物经济学评价或者药品临床综合评价，对药学科研工作者来说可能是一个共赢选择。

解放军总医院郭代红对药学临床研究进行了回顾和展望。她提出，近些年，围绕新上市药品，以临床问题为导向开展临床研究，包括中西医结合治疗和药物警戒，是目前重要的研究方向。在研究类型方面，研究者逐渐倾向于依托医院信息系统（HIS）数据开展真实世界研究，虽然研究数据获取方便，但不同医院数据的整合利用较为困难，故多以单中心研究为主。目前，通过搭建临床智能研究平台，进行真实世界数据挖掘，已经初具成效。相信未来药学工作者将依托智能平台，陆续开展多中心研究，努力将科研成果服务更多患者。

中国医学科医院血液病医院章萍通过介绍其申请课题的经验，提出了药学课题应当从临床中来的理念。她认为，在针对血液病患者开展药学监护的同时，建立血液病个体化监测平台，结合基因组学和药物治疗浓度从而精准制定个体化给药方案，同时利用科研手段去解决临床问题。此外，药学科研的发展既对药师的专业能力和知识储备提出更高要求，也更强调药学团队协作的重要性。期待未来持续开展高水平的药学科研工作，实现药师价值的最大化。

首都医科大学附属北京儿童医院王晓玲提出，临床综合评价是解决新型抗肿瘤药在儿科领域应用难题的有力手段。近年来，靶向药物和免疫治疗的应用为临床治疗带来了更多选择，但由于其在国内的临床数据较少而应用受限。基于此临床需求，首都医科大学附属北京儿童医院药学部申报了新型抗肿瘤药用于儿童患者的临床综合评价，依托文献证据和真实世界数据等，对药物的安全性、有效性、经济性、可及性、适宜性、创新性六个维度进行综合评价，以期为临床用药解决困惑。

中山大学孙逸仙医院副院长刘超提出，药学研究是研究型医院的重要组成部分，提高药学科研建设将促进医院高质量发展，这需要药学工作者立足临床问题开展科学研究。首先是合理用药问题，比如抗生素或者抗肿瘤药物的合理应用均需要有本土研究作为证据支持。其次是需要关注药物不良反应，及时做好药物警戒工作。还有超说明书用药问题，需要在相关科学研究基础上，尽早建立超说明书用药目录，桥连法律法规与实际应用，解决临床用药困境。另外，基础研究也是研究型医院建设的一部分，基础研究与临床问题进行结合，能够更好地指导临床工作，进一步提升临床诊疗能力。

百济神州商业准入负责人黄艺凤总监认为，十年间中国医药创新生态系统已初步形成，中国临床肿瘤事业取得了长足进展。其中，百济神州始终重视新药研发投入，同时积极和国际大型创新药企合作，快速为患者引进创新药物，并且大幅提高了药物可负担性和可及性，力求在可持续性发展中惠及更多患者。2021年，公司启动“白求恩·求索-药学科研能力建设项目”，提升国内肿瘤药学领域科研水平和临床药师的专业人才培养能力，助力医院药学科研发展。