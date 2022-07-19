学生暑假扎堆看病现象须分类疏解

秋实

进入暑假以来，各医院眼科、口腔科、内分泌科迎来就诊小高峰，打主力的正是青少年。就诊背后有何原因？治疗上有哪些误区？媒体调查发现，学生暑假扎堆看病主要表现为近视号成热门、牙齿矫正呈现低龄化趋势、到医院打生长激素的学生较多等。专家提醒，对手术治疗近视要慎重，也并不是所有“歪”牙都要立刻矫正，生长激素更不是想打就打。

导致这种现象的一个重要原因是不少家长对一些疾病存在认识误区。比如，有的家长认为，孩子的近视可以通过做手术来治愈，也有不少家长认为牙齿长得不齐就应该去矫正。还有的家长从字面上理解生长激素，对效果期望过高，对药物的毒副作用却全然不顾。此外，受一些广告宣传的误导，有的家长对孩子的身高表现得过度焦虑，有不少家长还带有“整容要趁早”等错误思想，也加剧了学生暑假扎堆看病现象。

但也要看到，导致学生暑假扎堆看病的原因有很多，不仅限于认识误区。比如，另一个很重要的现实情况是，学生平时没有时间看病，等到了暑假，当然容易集中看病。并且，既然机会难得，就特别想追求短期效果，甚至希望一两次的诊疗就能彻底解决问题。这是一种很正常的心理，受这种心理驱使而选择在暑期带着孩子看病的家长不在少数。

当前医院的诊疗时间安排，给上班族等群体看病带来了诸多不便，这其中就包括学生。因为学生不仅平时要上课，就连放学后也有课业负担，而随便做一个小手术，都可能要耽搁十天半月的学习时间，而延误学习就可能会导致学生成绩下滑。因此，学生和家长当然不太愿意平时到医院看病，暑期扎堆看病，其实也是情急之下的无奈之举。

学生暑假扎堆看病现象须得到分类疏解，假如笼统应对，甚至忽视其他重要原因，就容易导致“药不对症”。比如对因认识误区导致的扎堆看病，需要通过科普与宣传来加以化解；但对于身高焦虑、容貌焦虑这个原因，就需要对制造和传播焦虑的行为加以治理，而不能将板子全打在家长身上。

更重要的是，医院诊疗时间安排应该考虑学生的特殊性，要更加便于学生看病。比如可考虑在周末设立学生就诊专场，并强化医校沟通，选择在学生课业负担较轻的时期，为学生做手术，以降低诊疗对学业的影响。此外，平时也需通过医校协作，让医疗服务走进校园和课堂，通过预防和早期干预，来减少近视手术、牙齿矫正、身高干预等医疗需求。如此分类施策、精准疏解，暑期看病的学生数量势必明显减少。

扎堆看病导致的一号难求、等待时间过多等问题，对于谁都是一种折磨，学生及其家长当然不愿意暑期扎堆看病。从这个角度来看，对于这种现象不仅不能简单理解，而且还应作为化解看病难的一个重要内容，通过提升服务水平和优化诊疗流程等方式，来化解学生和家长面临的独有痛点。