孙建：挖掘生态产品价值 助力乡村振兴

良好的生态是乡村振兴的支撑点，中国生态地标品牌如何助力乡村振兴和生态产品价值实现？中国农科院老科技工作者协会农业规划委员会会长、中国林业与环境促进会生态原产地委员会会长孙建在做客人民健康《乡村振兴 中国力量》栏目时表示，在实施乡村振兴战略过程中，要善于发现和挖掘生态产品的价值。

实现生态价值提升 产出更好生态产品

2021年4月，《关于建立健全生态产品价值实现机制的意见》印发，要求促进生态产品价值增值。生态产品价值实现的内涵核心是什么？孙建认为，生态产品价值实现的内涵可总结为生态产业化和产业生态化，只有把现有生态保护好、利用好，才能实现生态品牌价值提升。对于生态产品定义，他做了以下解读：“第一是通过康养、旅游和碳汇推动生态产品价值实现。第二是生产出更多生态原产地的优质优价农产品，增加农民收入和政府财政税收。”

孙建说，只有生产生态农产品时有良好的肥料、生产技术，才能生产出符合健康和人民需要的优质生态农产品。他提倡围绕生态农田、生态餐桌、生态肥料、生态康养等多维度，建立生态产品价值实现的全过程集成体系。

挖掘乡村生态潜力 助力实现共赢

良好生态是乡村振兴的财富和优势。立足当地生态禀赋、顺应自然本色，挖掘乡村的生态潜力和价值对推进乡村振兴有何重要意义？

孙建认为，生态原产地产品是利用原产地自然禀赋打造出的优质农产品。将优质生态农产品通过生态产品价值转换的方式提升其价值，有助于在绿水青山向金山银山转换过程中，得到生态原产地生态产品价值实现的融合与辅助。

“乡村振兴包括但不限于生态振兴，生态振兴包括生态旅游、生态康养、生态文化振兴。在乡村振兴过程中，需要通过生态农产品打造实现农业+文化、农业+旅游、农业+康养和农业+教育等新业态，同步实现社会效益、经济效益和生态效益有机结合。”孙建认为，乡村的生态振兴离不开广大人民群众、生态产品生产活动，也离不开农民农户的配合支持。农民农户通过使用生态化肥、生态农药、生态农田生产出优质的生态农产品，农产品经过转化与加工可提升为生态食品。生态产品价值提升会反哺农民农户，助力整个生态价值链实现共赢，实现农户经济、社会效益和生态效益共同增收。

利用自然资源 建好生态地标

“生态地标分为自然大江大河和农田土壤林业两大部分。可以利用名山大川等自然生态发展康养、旅游和碳汇等产业。通过挖掘农田、土壤和林业资源，发展林下经济、种植养殖业，人工抚育出优质优价农产品，并通过生态产品、生态产业赋予其新功能。”孙建说，生态地标是生态原产地标志产品，是一个宏观的整体概念，也包括生态美食地标、生态文旅地标、生态康养地标和生态人文地标。生态产品价值实现是生态产品地标的统一性纲领，只有实现这一纲领，生态产品地标才能纲举目张。

孙建介绍，按照农业农村部办公厅《农业品牌精品培育计划》关于发挥生态地标农业品牌对县域板块乡村振兴与生态产品价值实现推进作用的要求，中国地名大数据中心等单位共同发起《2022全国乡村振兴生态产品价值实现百县榜》“百县千乡万企”示范工程，帮助地方政府挖掘生态产品背后的产业价值，实施生态地标产品品牌提升行动，加快形成以生态原产地标志品牌为基础的区域公用品牌、地方品牌格局；加强品牌培育和保护，提升生态产品溢价、市场占有率及消费者信任度，依托山水林田湖草沙多生态系统打造农业生态全产业链，增加优质生态产品供给，保障生态安全，促进农村一二三产业融合，推动乡村振兴生态产品价值实现工作高质量发展。