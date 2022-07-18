拔牙后 到底该不该吃点消炎药？

经常会碰到患者咨询，刚拔完牙要不要吃消炎药。有的患者认为，拔牙就是一个小手术，感染几率很小，没必要吃消炎药；有的患者则认为，小手术也是手术，有创口有出血就有感染的风险，有必要使用消炎药预防感染，避免细菌对身体造成伤害。到底哪种观点正确呢？且听药师为您解答。

拔牙造成创口感染不罕见

首先要知道的是，拔牙和其他外科手术一样，都会造成局部软、硬组织不同程度的损伤，产生出血、肿胀、疼痛等反应，同时也可能引发不同程度的全身反应，并可能激发某些全身系统疾病加重或诱发严重的全身并发症。创口感染属于拔牙常见的并发症之一，多为牙片、骨片、牙石等异物及残余组织引起的慢性感染。

那么，拔完牙就一定会发生感染吗？答案是否定的。是否会发生感染，要不要使用消炎药，其实需要根据拔牙手术的实际情况来决定，不能一概而论。

如果是健康牙的拔除，比如小儿的滞留乳牙、口腔正畸治疗中的减数拔牙等，拔牙手术过程顺利、创伤范围小、手术时间不长，可以不使用消炎药，术后注意饮食和口腔健康即可。

出现这些情况 消炎药不能省

出现以下情况时，还是需要服用消炎药的：

拔出的牙齿为埋伏阻生牙或者是埋伏多生牙，这个时候要切开牙龈，去除少许的牙槽骨，然后把伤口缝合起来；

患者合并其他疾病，比如说血液病、糖尿病、免疫缺陷等，建议患者服用消炎药来预防伤口感染；

牙齿仅剩残根残冠、牙龈经常红肿出血、根尖部存在慢性炎症并造成牙槽骨黏连时，拔牙过程中细菌可能会进入血液、造成炎症的扩散。

另外，拔牙后2个小时内不要吃东西，当天要吃软食、流质或半流质，以温冷为宜，不吃过硬、过热的食物，可用另一侧咀嚼，当天不要刷牙或漱口，不要多吐口水，防止出血或感染，避免剧烈运动，少讲话。不要反复吮吸、舔舐创口，促进创面尽快愈合，减少发炎风险。

根据感染风险 选择相应药品

一般拔牙后预防感染可以口服头孢羟氨苄或者头孢呋辛酯、头孢克洛等头孢类消炎药。根据感染风险可联用甲硝唑或者替硝唑，对头孢类药品过敏的患者可以使用阿奇霉素，对甲硝唑或替硝唑不能耐受的患者可以使用奥硝唑。具体用法和用量如下：

头孢羟氨苄0.5g，1日2次；

头孢呋辛酯0.25g，1日2次；

头孢克洛0.25g，1日3次；

阿奇霉素第1次0.5g，而后0.25g，1日1次，或者每次0.5g，1日1次；

甲硝唑0.2g，1日3次；

替硝唑首次2g，而后1g，1日1次，或者0.5g，1日2次；

奥硝唑0.5g，1日2次。

一般抗菌药物使用3到5天，如果创口感觉没有红肿或者疼痛现象的话，可以不再服用消炎药，但是一定要注意饮食和口腔卫生，不要吃辛辣的东西或者抽烟喝酒，这样很容易引起发炎。

文/沈国梁（北京口腔医院）