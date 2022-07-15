细心护士偶然一瞥，救了一位患者（温情网事）

“这位护士真有责任心，为她点赞！”“不愧是细心的‘白衣天使’，向你致敬！”近日，许多网友在网上留言，为贵州省遵义市务川仡佬族苗族自治县人民医院护士龚琨舒点赞。原来，不久前，龚琨舒偶然之中及时挽救了一位患者。她的事迹经网络媒体报道后，赢得网民赞誉。

据微信公众号“人民日报”报道，事情发生在7月4日上午。陪同家人到医院看病的程女士，在等待期间，坐到医院大厅的靠椅上休息。不久，程女士没了动静，不过看上去就像是“睡着”了，所以周围人都没有发现异常。

此时，护士龚琨舒路过，无意中看见了程女士，她马上意识到情况不对。“我看到这个人是仰头张嘴呼吸的，可能因为我的职业敏感度，那个状态引起了我的警觉。”龚琨舒回忆说。她发现情况后立刻走上前去询问，并观察到程女士呼吸困难、四肢僵硬，很像是出现了过度换气综合症。该病症如不能得到及时救治，可能会导致患者四肢痉挛、昏迷等情况。于是，龚琨舒立即联络同事，将程女士送往急诊室抢救。

经急诊科医生救治，程女士病情好转，目前已无大碍，顺利出院回家了。程女士对第一时间救助自己的龚琨舒十分感激，她说：“如果不是这位护士细心观察的话，周围人根本不知道那时我发生了什么情况，特别感谢她救了我。”龚琨舒表示：“我相信当时的情况，任何一位医护人员发现后，都会和我一样为患者争取抢救时间，因为这是作为一名医务工作者最基本的职业素养。”

仅仅靠无意中的一瞥，就发现了患者的问题，并能立刻做出正确处置，可见在平时的工作中，龚琨舒是一位认真负责的好护士，她的做法也获得网友点赞。网友“星辰”说：“这位护士又专业又有爱心，真是医者仁心。”网友“四月芳菲”说：“感谢这样有责任心的医护人员及时挽救了患者，向你致敬！”