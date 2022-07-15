不断提高疫情防控科学性精准性（人民观点）

打赢常态化疫情防控这场攻坚战持久战，“精准”是道必答题。动态清零的精髓，一是快速，二是精准

中国是一个大国，地域广阔。这既意味着我们具有纵深较大的优势，一地出现疫情，可以调动多方资源支援，让我们具备条件和能力战胜疫情，也意味着各地实际不同，情况千差万别

将密切接触者、入境人员隔离管控时间从“14天集中隔离医学观察+7天居家健康监测”调整为“7天集中隔离医学观察+3天居家健康监测”；密接的密接管控措施从“7天集中隔离医学观察”调整为“7天居家隔离医学观察”；统一封管控区和中高风险区划定标准……前不久，《新型冠状病毒肺炎防控方案（第九版）》正式公布。相较第八版，第九版防控方案针对奥密克戎变异株的特点，因时因势对风险人员隔离管理、中高风险区划定标准、疫情监测等方面进行了修订。这是进一步提高疫情防控科学性、精准性的有力举措，是坚持科学精准、动态清零的具体体现。

打赢常态化疫情防控这场攻坚战持久战，“精准”是道必答题。习近平总书记强调，“要克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，针对病毒变异的新特点，提高科学精准防控本领，完善各种应急预案，严格落实常态化防控措施”。动态清零的精髓，一是快速，二是精准。提高疫情防控的科学性、精准性，既是坚持动态清零的题中应有之义，也是“最大限度减少疫情对经济社会发展的影响”的必然要求。

抗疫是一项系统工程，需要同时考虑三个方面：一是控制疫情，二是保障老百姓正常生活，三是确保经济社会必要运行。三者缺一不可。就此而言，确定抗击疫情最佳方案，关键在于如何用更小成本在更短时间内控制住疫情，在最大限度保护人民生命安全和身体健康的同时，减少疫情带来的不利影响，以良好的防控成效保障经济社会持续健康稳定发展。常态化疫情防控以来，正是因为坚持科学精准、动态清零，因时因势不断调整防控措施，发现一起、扑灭一起，我们顶住了一轮又一轮疫情的冲击，快速有效处置局部地区聚集性疫情，有力保障了我国经济发展和疫情防控处于全球领先地位。来之不易的抗疫成果深刻表明：我们的防控政策是经得起历史检验的，我们的防控措施是科学有效的；快速和精准的动态清零，正是我国控制疫情的有效法宝。

中国是一个大国，地域广阔。这既意味着我们具有纵深较大的优势，一地出现疫情，可以调动多方资源支援，让我们具备条件和能力战胜疫情，也意味着各地实际不同，情况千差万别。这样的现实国情也决定了，我们既不能对不同地区采取“一刀切”的做法、阻碍经济社会秩序恢复，又不能不当放松防控、导致前功尽弃，必须不断提升分区分级差异化精准防控水平。前不久，国务院联防联控机制明确提出疫情防控“九不准”，为的正是督促各地各部门在毫不动摇坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针的前提下，因时因势做好精准防控，更加高效统筹疫情防控和经济社会发展。坚决防止简单化、“一刀切”和层层加码等现象，坚决做到“九不准”，才能提高防控效率，用最小的代价实现最大的防控效果。

当前，我国疫情防控进入应对奥密克戎病毒变异株流行新阶段。从毒株本身来看，一方面，奥密克戎变异株传播快，潜伏期短，隐匿性强；另一方面，病毒还在不断变异，疫情的最终走向还存在很大不确定性。从现实情况来看，5月，国内从输入病例中首次检出奥密克戎毒株新亚型BA.4和BA.5。近期，境外输入病例中发现的BA.4和BA.5感染者数量呈逐步增加迹象。根据现有的初步研究结果，BA.4和BA.5的传播力和免疫逃逸能力略有增强，防控难度将有所增加，我国外防输入压力增大。面对奥密克戎变异株传播，我们必须更加突出“科学精准、动态清零”，提高科学精准防控水平。

疫情尚未结束，防控不能松懈。奥密克戎变异株给当前疫情防控增加了不少难度和严峻挑战，快速和精准的动态清零依然是有效方法和必由之路。继续坚持科学精准、动态清零不犹豫、不动摇，抓实抓细疫情防控各项举措，我们一定能筑牢疫情防控屏障，夺取疫情防控和经济社会发展双胜利。

《 人民日报 》（ 2022年07月15日 05 版）