减轻群众就医负担 积极回应人民期盼 推进医改取得更大成效

本报北京7月14日电 2022年全国医改工作电视电话会议7月14日在京召开。中共中央政治局常委、国务院总理李克强作出重要批示。批示指出：医药卫生体制改革是涉及千家万户的大事。近年来，通过持续深化医改，推动从以治病为中心向以人民健康为中心转变，着力解决看病难、看病贵问题，不断提高基本医疗卫生服务的公平性、可及性，建成全世界最大、覆盖全民的基本医疗保障网。特别在抗击新冠肺炎疫情中，医药卫生系统经受住了考验，发挥了不可替代的作用。谨向广大医务人员和医改工作者致以诚挚问候！要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党中央、国务院决策部署，积极回应人民期盼，推进医改取得更大成效。进一步加强国家区域医疗中心和医疗联合体建设，促进优质医疗资源扩容和均衡布局，发挥高水平医院引领带动作用，提升基层能力。医疗机构要保障群众看病就医基本需求，对急危重症等患者医疗机构不得推诿拒绝。要持续实施药品和高值医用耗材集中带量采购、异地就医跨省直接结算等便民惠民举措，减轻群众就医负担。协同推进医疗服务价格、医保支付、人事薪酬、绩效考核等改革，推动公立医院高质量发展。坚持预防为主，深入推进健康中国行动，进一步做好中医药振兴发展、乡村医生队伍建设等工作，科学精准做好疫情防控，为维护人民群众健康、促进经济社会发展作出更大贡献！

国务院副总理、国务院医改领导小组组长孙春兰出席会议并讲话。她强调，要深入贯彻习近平总书记关于医改工作的重要指示，落实李克强总理批示要求，坚定医改的理念、原则和路径，持续深化“三医”联动改革，突出重点领域和关键环节，补短板、强基层、建机制，巩固和扩大医改成效，不断提升医疗卫生服务能力和水平，更好地保障人民健康福祉。

孙春兰指出，近年来，医改坚持从以治病为中心转向以健康为中心，围绕解决群众看病难、看病贵问题，推动药品耗材集采和优质医疗资源扩容下沉，成效持续显现，我国人均预期寿命从2017年的76.7岁增加到2021年的78.2岁，彰显了中国特色基本医疗卫生制度的优势和活力。要继续推进区域医疗中心、医学中心建设，完善医联体管理，加强基层医务人员培养培训，提高基层医疗卫生机构服务能力，构建分级诊疗格局。要强化公立医院内部治理和短板学科建设，深化药品采购、医保支付、人事薪酬等综合改革，提升高质量发展水平。要加快推进疾控体系改革，加强重大疾病防治，充实基层防控力量，筑牢基层防线。要严格落实第九版新冠肺炎防控方案，加强培训，提高政策理解和执行能力，坚决制止层层加码、一刀切，主动防、早发现、快处置，确保经济发展和人民群众生产生活少受影响。

《 人民日报 》（ 2022年07月15日 02 版）