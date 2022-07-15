持续提升全民健康素养（无影灯）

国家卫健委近日宣布，全国居民健康素养水平稳步提升，从2012年的8.8%提高到2021年的25.4%，提前完成健康中国行动2022年的阶段性目标。

根据世界卫生组织的定义，健康包括身体健康、心理健康、良好的社会适应能力以及道德健康。健康素养，就是指一个人能够获取和理解基本的健康信息和服务，并运用这些信息和服务做出正确的判断和决定，以维持并促进自己的健康的能力。党的十八大以来，我国不断加强健康教育，推动个人和群体树立健康观念、掌握健康知识、养成健康行为，从而预防疾病、促进健康、提高生活质量。《健康中国行动（2019—2030年）》提出15项重大行动，其中包括健康知识普及行动。《“十四五”国民健康规划》提出：“深入开展健康知识宣传普及，提升居民健康素养。”当前，部分居民维护健康的知识和技能还较缺乏，不健康生活行为方式相当普遍，健康素养水平还有较大提升空间。因此，大力普及健康知识，持续提升全民健康素养，依然是一项紧迫而重大的任务。

提升全民健康素养，必须坚持以公众健康需求为导向。要以保护人民生命安全、增进人民身体健康为出发点，增加权威健康科普知识供给，扩大健康科普知识的传播覆盖面，为人民群众准确查询和获取健康科普知识提供便利。近年来，人民群众对健康知识的需求和期盼越来越高，对维护和促进健康有了更加主动的意识，期盼得到更多“好看、好听、好记、好用”的健康知识。因此，卫生健康部门要根据不同人群特点有针对性地加强健康教育与促进，努力增加全社会健康科普知识供给，更好地满足人民群众日益增长的健康需求。

提升全民健康素养，必须提高健康科普知识的质量。要用科学权威的健康知识占领健康传播主阵地，遏制虚假健康信息，净化健康科普知识传播环境。在传播内容方面，要普及科学健康观，引导公众正确认识健康，理解生老病死的自然规律，了解医疗技术的局限性，尊重医学和医务人员，共同应对健康问题；普及合理膳食、适量运动、戒烟限酒、心理平衡等健康知识，推动养成文明健康、绿色环保的生活方式；普及预防疾病、早期发现、紧急救援、及时就医、合理用药、应急避险等必备技能，自觉维护自身健康。同时，完善国家健康科普专家库和资源库，构建全媒体健康科普知识发布和传播机制，鼓励医疗机构和医务人员开展健康促进与健康教育。

提升全民健康素养，必须坚守公益惠民的底线。健康科普知识的发布与传播机构要体现公益性原则，提升健康科普栏目、公益广告的质量，不能为了追求经济利益而放弃社会责任。对于传播范围广、对公众健康危害大的虚假信息，应及时组织专家予以澄清和纠正。例如，肥胖不仅是个人形象问题，也是重大公共卫生问题。针对超重和肥胖人口，社会上流行各种减肥方法，如饥饿减肥、药物减肥、针灸减肥、手术减肥等，五花八门，鱼龙混杂。事实上，通过单一手段进行快速减肥，不仅容易使体重反弹，还会对人体健康造成伤害。因此，媒体必须坚持公共利益至上，传播科学的减肥理念，倡导持之以恒地进行饮食控制和运动管理，普及推广健康的生活方式。

人民健康是幸福生活的基础。持续提升全民健康素养，是增进全民健康的重要前提。希望全社会行动起来，树立大卫生大健康理念，将健康融入所有政策，倡导每个人是自己健康第一责任人，激励广大居民热爱健康、追求健康、享受健康，为健康中国建设奠定坚实的基础。

《 人民日报 》（ 2022年07月15日 19 版）