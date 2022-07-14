国家卫健委：到2021年底远程医疗已覆盖所有贫困县并向乡村延伸

人民网北京7月14日电 （记者孙红丽）国家卫生健康委今日在北京召开新闻发布会，介绍党的十八大以来基层医疗卫生服务工作进展成效。

近年来，为适应经济社会发展和满足人民群众不断增长的卫生健康需要，国家卫生健康委将提升基层医疗服务能力作为最基础、最根本的重要工作，多措并举，努力把患者留在基层。

“到2021年底，远程医疗已覆盖所有贫困县并向乡村延伸。”国家卫生健康委基层司司长聂春雷介绍，一是出台乡镇卫生院、社区卫生服务中心服务能力标准，指导地方对照标准自评自建和整改提升。至2021年底，已经累计有2.3万家基层机构达到服务能力基本标准和推荐标准。

二是以社区卫生服务中心和乡镇卫生院为基础建设社区医院，出台社区医院基本标准和医疗质量安全核心制度要点。至2021年底，累计建成社区医院超过2600家。

三是多种手段壮大基层卫生人员队伍，招收农村订单定向免费医学生7万余名，其中3.5万人已到基层服务。完成全科医生转岗培训23余万人次。增设乡村全科执业助理医师资格考试，15.4万人考取相应资格。实施基层卫生人员能力提升项目，培训各类基层卫生人员59万人。这两年，落实医学专业大学生免试注册乡村医生，超过4300大学生进入乡村医生队伍。

四是推进县域医共体建设，突出“强县域、强基层”导向，确定山西、浙江、新疆3个试点省份和其他省份551个试点县。监测数据显示，县域内医疗服务下沉基层效果不断显现。

五是加快信息化建设，赋能基层医疗卫生服务，初步建立国家基层医疗卫生综合管理平台，已实现与23个省份网络联通和数据传输。