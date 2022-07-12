上海机场货运基本恢复（高效统筹疫情防控和经济社会发展）

本报上海7月11日电 （记者沈文敏）7月第一周，上海浦东机场日均货班、货量继续保持了上升势头，已基本恢复常态水平。

记者近日获悉：上海机场集团会同多方持续优化通关便利化水平，推动航空货运业务复工达产。

6月以来，上海浦东机场航空货运市场延续5月份回暖态势，供需两端同步加速恢复，日均保障货班起降和货邮吞吐量梯次上升。

6月下旬，浦东机场日均起降货班232架次，日均保障货邮吞吐量9133.9吨，较5月同期分别大幅增长33.6%和28.1%，货班货量基本恢复至本轮疫情前的常态水平。其中高峰日浦东机场保障货班253架次，货邮吞吐量10797吨，已达到去年同期高位运行水平。

上海机场集团采取多种措施支持、协助航司恢复、新增、加密浦东机场全货机和客改货航线，充分释放航空运力供给。

目前，共有58家中外航司在浦东机场运营货运航班（包括全货机及客改货航班），定期全货机航司基本全部恢复，货班直接通达全球68个航点。每周逾1600个货班在浦东机场运营，为市场提供充足的全货机和客改货航班运力。

《 人民日报 》（ 2022年07月12日 02 版）