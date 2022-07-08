三部门发文要求提高居民医保筹资标准 人均达到960元

人民网北京7月8日电 （记者乔业琼）为进一步深化医疗保障制度改革，促进医疗保障高质量发展取得新成效，近日，国家医保局会同财政部、国家税务总局印发了《关于做好2022年城乡居民基本医疗保障工作的通知》（医保发〔2022〕20号），以下简称《通知》），要求合理提高居民医保的筹资标准，人均筹资标准达到960元。

为适应医疗费用增长和基本医疗需求提升，确保参保人员医保权益，2022年继续提高城乡居民基本医疗保险（以下简称“居民医保”）筹资标准。《通知》要求，2022年居民医保参保财政补助标准人均新增30元，达到每人每年不低于610元；相应同步提高个人缴费标准30元，达到每人每年350元。

并且，继续从居民医保基金中划出一定额度，用于城乡居民大病保险资金，个人无需另行缴费即可享受大病保险待遇，减轻高额医疗费用负担。

此外，切实落实持居住证参保政策规定，放开参保户籍限制，对于持居住证参加当地居民医保的，各级财政要按当地居民相同标准给予补助。

《通知》还要求，稳定住院待遇水平，政策范围内医疗费用基金支付比例稳定在70%左右。在药品耗材集中带量采购方面，2022年底国家和省级（或跨省联盟）集采药品品种数累计不少于350个，高值医用耗材品种累计达到5个以上。