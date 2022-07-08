★ 跌倒的发生与老年人的身体功能、健康状况、行为和环境等多方面因素有关。

★ 跌倒是可以预防的，要提高预防老年人跌倒的意识。

★ 正确认识和适应衰老，主动调整日常行为习惯。

★ 加强平衡能力、肌肉力量、耐力锻炼有助于降低老年人跌倒风险。

★ 穿合身的衣裤，穿低跟、防滑、合脚的鞋有助于预防跌倒发生。

★ 科学选择和使用适老辅助器具，主动使用手杖。

★ 老年人外出时，养成安全出行习惯。

★ 防治骨质疏松，降低跌倒后骨折风险。

★ 遵医嘱用药，关注药物导致跌倒风险。

★ 进行家居环境适老化改造，减少环境中的跌倒危险因素。

★ 照护者要帮助老年人建立防跌倒习惯，打造安全家居环境。

★ 老年人跌倒后，不要慌张，要积极自救。

老年人如果跌倒，首先要保持冷静，不要着急起身，先自行判断有无受伤，受伤部位、程度，能否自行站起等。

经尝试后，如自己无法起身，不要强行站起；可以通过大声呼喊，打电话，敲打房门、地板、管道等物品发出声音求助，但要注意保持体力。在等待救助期间，可用垫子、衣物、床单等保暖。

如伤势不重，自我判断可以自己站起，首先应先将身体变为俯卧位，利用身边的支撑物慢慢起身，不要盲目突然站起，以免加重伤情。起身后先休息片刻，部分恢复体力后再寻求救援或治疗。

无论跌倒后受伤与否，都应告知家人和医务人员，并根据情况进行进一步检查。

★ 救助跌倒老年人时，先判断伤情再提供科学帮助。

发现老年人跌倒，施救者首先要确定周围环境的安全，在确保老年人和救助者安全的前提下进行救助。

救助时首先判断老年人的意识、呼吸、有无骨折、大出血等伤情，避免因盲目扶起伤者而加重损伤。不能猛烈晃动伤者，注意给老年人保暖。

受伤的老年人如意识不清、伤情严重，请立即帮助拨打急救电话；如老年人意识清醒，可给予安抚、宽慰等心理支持。

如果施救者具备一定的急救技能，可以对受伤老年人进行初步救治。如果不具备急救技能，可寻求他人救助，提供力所能及的帮助。

资料来源：国家卫生健康委疾病预防控制局、中国疾病预防控制中心慢性非传染性疾病预防控制中心

（申奇整理）