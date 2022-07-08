在被数字科技包围的当下，如约而至的节气，提醒着人们去亲近自然的美好

7月7日迎来小暑节气，我国大部分地区进入一年中最热的时候。“小暑”到来，热起来的不仅有天气，还有这一话题在社交媒体平台上的热度：“微距镜头下的小暑有多美”“小暑应如何养生”“敦煌岁时节令之小暑篇”等，都引起了讨论。这令人思考：发轫于农耕文明的节气文化，为何在当下能勃发如此生机活力？

“年年立春后，即被啼莺占”“谷雨晴时春昼长，鹧鸪啼处百花香”“夏至禾见秒，晷景中天映”……二十四节气讲述着光阴的故事，以一种既宏大又精微的时间刻度，交融着天文与人文、时间与空间、节气与节日，细细讲述先人对时令、物候变化的观察与认知，还衍生出绘画、戏剧、歌舞等丰富视听艺术，给予人们鲜活的东方美学体验。

中国人素有亲近自然的传统，感时应物的天性流动于我们的血脉中。在当下的语境中，对节气文化的关注，有着更为重要的现实意义：多了屏幕时间的精准显示，少了对太阳升落的仰观；有了软件播报的天气冷暖，缺了对草木荣枯的俯察。在被数字科技包围的当下，如约而至的节气，提醒着人们去亲近自然的美好。

活化节气文化，有着现实的土壤。自2016年进入联合国教科文组织非遗名录后，与节气相关的上百种项目，如“九华立春祭”“送大暑船”“苗族赶秋”等被列入国家级、省级非遗扩展项目名录。时逢谷雨，沿海海祭、中原食椿；恰到冬至，南方偏爱汤圆、北方更喜饺子。节气与节日的相互碰撞、节气时间与大地空间的紧密契合，让节气文化变得可感知、可触及，沉淀出形态各异的风俗内容。

节气文化热度的持续推高，也缘于对技术的吸纳、与时代的交融。携手沉浸式数字技术光影蹁跹、融入地方民俗文化共情古今、亮相冬奥会开幕式惊艳寰宇……一系列年轻态、沉浸式的视听产品，积极顺应消费场景更新、科技手段迭代趋势，促成了节气文化由抽象符号到具象产品的转变。与节气相关的视听产品，一头连着漂泊的游子、都市职人，一头连上神州大地的自然之美、古往今来的诗意之思，给忙碌日子带来清新的旷野空气与心灵慰藉。

“春雨惊春清谷天，夏满芒夏暑相连。秋处露秋寒霜降，冬雪雪冬小大寒。”一首二十四节气歌，唱出了时光的流转，也唱出了这片土地的共同回忆。让我们感受着节气，讨论着节气，让现代生活更贴近大地。

《 人民日报 》（ 2022年07月08日 11 版）