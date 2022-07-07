中新网7月7日电 据北京卫健委官方微信消息，7月6日0时至24时，北京新增4例本土确诊病例(含1例无症状感染者转确诊病例，均为隔离观察人员)，无新增疑似病例和无症状感染者；新增2例境外输入确诊病例(含1例无症状感染者转确诊病例)和2例无症状感染者，无新增疑似病例。治愈出院5例，解除医学观察的无症状感染者4例。

本土病例：

确诊病例1：现住昌平区中东路121号院，为隔离观察人员，7月6日诊断为确诊病例。

确诊病例2、3：现住延庆区长城脚下的公社(酒店)，为隔离观察人员，7月6日诊断为确诊病例。

境外输入确诊病例：

确诊病例1：中国籍，7月1日从阿联酋到达北京首都机场，海关经健康筛查并进行核酸检测后，经闭环管理送至集中隔离酒店，7月6日报告核酸检测结果为阳性，当日诊断为确诊病例。

确诊病例2：中国籍，7月1日从阿联酋到达北京首都机场，海关经健康筛查并进行核酸检测后，经闭环管理送至集中隔离酒店，7月4日报告核酸检测结果为阳性，当日诊断为无症状感染者。综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，7月6日诊断为确诊病例。

上述病例均已转至定点医院，已开展流行病学调查，按要求落实管控措施。