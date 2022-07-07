三部门：2022年基本公共卫生服务经费人均财政补助标准为84元

人民网北京7月7日电 （记者孙红丽）国家卫生健康委、财政部、国家中医药局近日联合印发《关于做好2022年基本公共卫生服务工作的通知》（以下简称《通知》），明确2022年基本公共卫生服务经费人均财政补助标准为84元，其中2020年和2021年分别新增的5元经费按原渠道执行，2022年新增5元统筹用于基本公共卫生服务和基层医疗卫生机构疫情防控工作。

《通知》明确，2022年基本公共卫生服务项目主要包括切实做好疫情防控相关工作，统筹实施好居民健康档案管理，健康教育，预防接种，0～6岁儿童、孕产妇、老年人、高血压及2型糖尿病等慢性病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者健康管理，中医药健康管理，卫生监督协管等服务项目；不限于基层医疗卫生机构实施的地方病防治、职业病防治、人禽流感和SARS防控、鼠疫防治、国家卫生应急队伍运维保障、农村妇女“两癌”检查、基本避孕服务、脱贫地区儿童营养改善等16项服务内容。同时，新增优化生育政策相关服务内容。

《通知》从四方面明确2022年基本公共卫生服务项目的重点工作，包括从严从实抓好常态化疫情防控工作；切实做好“一老一小”健康管理服务工作；推进城乡社区医防融合能力提升；全面推进电子健康档案普及应用。

其中，基层常态化疫情防控的重点工作包括规范开展新冠病毒抗原检测和核酸采样；统筹新冠病毒疫苗和免疫规划疫苗接种；做好疫情防控相关物资储备，并保持动态更新，对未经历过聚集性疫情实战处置的乡镇卫生院和社区卫生服务中心，年内均要开展一次疫情防控的全流程和全要素演练。

在开展老年人健康管理方面，要积极推进老年人健康管理服务，包括优化65岁及以上老年人健康体检项目，结合实际开展老年人认知功能初筛服务，优化流程，加强质量控制等。

在儿童健康管理服务方面，根据《0～6岁儿童健康管理服务规范》，为0～6岁儿童提供规范化、有质量的健康管理服务。包括加强婴幼儿科学喂养、生长发育、疾病预防、口腔保健等健康指导；促进吃动平衡，预防和减少儿童超重和肥胖；强化儿童视力检查、眼保健和发育评估，对发现异常的，要指导到专业机构就诊等。