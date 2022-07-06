我国主要健康指标居中高收入国家前列

国家卫生健康委7月5日在北京召开新闻发布会，介绍健康中国行动实施3年以来的进展与成效。

健康中国行动推进委员会办公室副主任、国家卫生健康委规划司司长毛群安介绍，我国人均预期寿命已经达到77.93岁，主要健康指标居于中高收入国家前列，健康中国行动2022年主要目标提前实现，健康中国建设开局起步良好、进展顺利，为我国全面建成小康社会、推动“十四五”经济社会发展发挥了重要作用。

毛群安介绍，2019年7月，国务院启动实施健康中国行动。有关部门围绕解决看病难、看病贵问题，加快推动从以治病为中心转向以人民健康为中心，突出疾病预防和健康促进，多措并举实施健康中国行动，推进健康中国建设。

健康风险因素得到有效控制。建立国家健康科普专家库和资源库、全媒体健康科普知识发布和传播机制，围绕健康知识普及、合理膳食、全民健身、控烟限酒、心理健康、健康环境促进等，全方位控制影响健康的风险因素。居民健康素养水平提升到25.4%。

全生命周期健康维护能力明显提升。围绕重点人群，健全完善健康保障体系，不断提升健康服务能力。妇女儿童“两纲”、“十三五”规划目标全面实现，儿童眼保健和视力检查服务覆盖率达到91.7%，儿童青少年总体近视率年均下降幅度基本接近预期目标，全国报告新发职业病病例持续下降。

重大疾病得到有效遏制。针对心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病、糖尿病等重大慢性病，以及各类重点传染病、地方病，持续强化综合防控措施，有效遏制发病率上升趋势，重大慢性病过早死亡率低于全球平均水平。

新冠肺炎疫情发生后，各地开展了多轮爱国卫生专项行动，清理整治环境卫生，以改造环境助力人群健康水平的提升，取得了显著成效。城乡环境质量显著提升，各项健康环境指标持续向好。10年来，创建国家卫生城市（区）277个，占累计创建数量约60%，创建国家卫生县城（乡镇）3269个，占累计创建数量约87%；城市生活垃圾无害化处理率、空气质量平均优良天数占比和农村自来水普及率等环境卫生指标均得到了大幅度提升。

国家体育总局群体司副司长高元义介绍，我国每5年举办一次全民健身活动状况调查和国民体质监测。2020年，经常参加体育锻炼人数比例达到37.2%，比2014年提高了3.3个百分点。国民体质测定标准的合格率2020年达到90.4%，比上一次提高了0.8个百分点。

教育部体卫艺司副司长、一级巡视员刘培俊说，健康中国行动实施3年来，学生健康素养和健康水平得到进一步提高，学校的健康促进意识和健康促进能力得到了进一步增强，各部门联合推动中国特色的青少年学生健康促进体系框架基本形成。

刘培俊说，教育部等15个部门联合推动社会各方面共同实施儿童青少年近视防控光明行动，采取一系列措施，取得阶段性成效，基本形成了“政府主导，部门协作，医技支撑，学校主体，学生中心，家庭协同，社会聚力”的儿童青少年近视防控模式。

《 人民日报 》（ 2022年07月06日 14 版）