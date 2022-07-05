国家卫健委：电子烟在青少年中有使用增加的趋势

人民网北京7月5日电 （记者孙红丽）国家卫生健康委今日召开“一切为了人民健康——我们这十年”系列新闻发布会，介绍健康中国行动实施以来进展与成效。

“近年来，电子烟在社会上特别是在青少年中有使用增加的趋势。”健康中国行动推进委员会办公室副主任、国家卫生健康委规划司司长毛群安表示，烟草对人体的健康有损害，这是社会的共识。通过大量的研究发现，不仅传统的卷烟对健康有损害，现在使用的电子烟同样对健康有损害。不论是电子烟的烟液成份，还是其加热以后产生的气溶胶，都存在着健康风险，有害身体健康。

对于电子烟的监管，毛群安表示，让青少年健康成长，是国家和民族的未来所系，保护青少年不受烟草危害是促进青少年健康成长的关键。一直以来，国家卫生健康委高度重视青少年的吸烟问题，联合多部门多措并举，构建青少年控烟防护网。

一是注重监测。建立了青少年烟草流行的监测体系，定期开展青少年烟草流行的监测，并发布相关的调查数据。

二是完善政策。工信部、国家烟草局推动将电子烟参照卷烟有关规定进行监管，禁止销售除烟草口味以外的调味电子烟和可自行添加雾化物的电子烟。

三是强化科普。充分利用各个媒体平台，以世界无烟日、春节等节日为契机，举办控烟科普辩论赛等活动，广泛普及烟草危害健康的知识，促进学生养成良好的无烟行为习惯。

四是营造无烟环境。国家卫生健康委联合教育部、全国妇联开展无烟学校、无烟家庭等无烟环境的建设，为青少年营造健康向上的育人环境和家庭氛围。

五是开展专项整治行动。国家烟草局、市场监管总局连续三年开展保护未成年人免受烟草侵害的“守护成长”专项行动，查处违法向青少年售烟的行为。在各部门共同努力下，我国青少年控烟工作取得了不错的成绩。

毛群安表示，下一步，将会同相关部门，继续积极主动作为，全力防止青少年接触烟草。同时，更希望社会各界共同努力为青少年营造一个健康成长的环境，携手打造政府、社会、个人共建共治共享的控烟格局。