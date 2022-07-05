本报电 （姚永亮）6月26日，四川大学华西第二医院眉山市妇女儿童医院全面开诊。这是四川大学华西第二医院领办的首家紧密型医联体医院。该医院的全面开诊，是四川省眉山市与四川大学全力推动成眉同城、校地联姻的硕果，让眉山妇女儿童在家门口就能享受顶级医疗服务的同时，还将辐射到眉山周边市州，为更多群众健康保驾护航。

“同样的专家，在四川大学华西第二医院预约要好几天，还不一定有号。而现在在家门口就能预约到。”当天，在四川大学华西第二医院眉山市妇女儿童医院，东坡区太和镇村民陈春秀拿着检验报告等候在华西专家特需诊疗区。

如今，像陈春秀这样在家门口就能挂一个华西专家号享受到“华西服务”已成为常态。

近年来，眉山市围绕建设高品质生活城市，瞄准打造区域医疗中心和成都都市圈南部医学中心，协同推进成眉医疗同城和县域紧密型医共体建设，不断完善城市功能，提升公共服务水平，通过吸引成都优质医疗资源下沉到眉山、开展与重点医学院校合作，努力办好群众“家门口”的医院。