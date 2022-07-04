让中医药更好惠及民众

家门口看上好中医，不再是大城市才有的待遇。数据显示，截至2021年底，全国备案中医诊所超过2.6万个；目前，我国98%以上的社区和乡镇医疗卫生机构能够提供中医药服务，近90%的公立综合医院设置中医临床科室……中医药服务体系进一步健全。

国办不久前印发《“十四五”中医药发展规划》（以下简称《规划》）提出，到2025年，中医药健康服务能力明显增强，中医药高质量发展政策和体系进一步完善，中医药振兴发展取得积极成效，在健康中国建设中的独特优势得到充分发挥。

建设优质高效服务体系

“中医药发展不平衡不充分问题仍然突出，中医药优质医疗服务资源总体不足，基层中医药服务能力仍较薄弱。”国家中医药管理局有关负责人表示，要通过提升中医药服务、质量和管理，不断满足人民群众日益增长的中医药健康需求。

“十四五”时期，将进一步发挥中医药整体医学和健康医学优势，着力推动建立融预防保健、疾病治疗和康复于一体的中医药服务体系。

在建设优质高效中医药服务体系方面，《规划》提出做强龙头中医医院、做优骨干中医医院、做实基层中医药服务网络、健全其他医疗机构中医药科室4个方面具体措施。

提升中医药服务体系和能力，要让更多老百姓在家门口看上好中医。《规划》提出，持续加强县办中医医疗机构建设，基本实现县办中医医疗机构全覆盖。加强基层医疗卫生机构中医药科室建设，力争实现全部社区卫生服务中心和乡镇卫生院设置中医馆、配备中医医师，100%的社区卫生服务站和80%以上的村卫生室能够提供中医药服务。实施名医堂工程，打造一批名医团队运营的精品中医机构。鼓励有资质的中医专业技术人员特别是名老中医开办中医诊所。鼓励有条件的中医诊所组建家庭医生团队开展签约服务。

增强传承创新发展能力

中医药古籍是中医学术传承数千年的重要知识载体，是中医药学继承、发展、创新的源头、底气和信心。

《规划》提出，加强中医药传承保护。实施中医药古籍文献和特色技术传承专项，编纂出版《中华医藏》，建立国家中医药古籍和传统知识数字图书馆。加强对名老中医学术经验、老药工传统技艺等的活态传承，支持中医学术流派发展。推动出台中医药传统知识保护条例，建立中医药传统知识数据库、保护名录和保护制度。

国家中医药管理局有关负责人表示，《规划》提出建设高水平中医药传承保护与科技创新体系，是科技创新的重要领域和建设创新型国家的重要内容。“十四五”时期将继续整合优化中医药科技资源，构建“国家—行业—地方”三级中医药科技创新体系。

据了解，近年来，中医药标准化快速发展，中医药标准化体系逐步建立，目前已发布中医药国家标准72项、行业标准9项（406个病种）、团体标准1919项，ISO/TC249中方主导发布标准54项。

该负责人表示，“十四五”时期，将持续加强中医药标准化制度建设，完善中医药标准体系，提升中医药标准质量。

以满足重大疑难疾病防治临床需求为导向

国家中医药管理局有关负责人表示，治未病是中医药优势和特色的重要体现。中医药提倡“预防为先”，融预防保健、疾病治疗和康复为一体，满足人民群众全方位、多层次、多样化的健康需求。

如何彰显中医药在健康服务中的特色优势？《规划》从提升疾病预防能力、增强疾病治疗能力、强化特色康复能力3个方面提出了具体举措。

《规划》提出，实施中医药健康促进行动，推进中医治未病健康工程升级。开展儿童青少年近视、脊柱侧弯、肥胖等中医适宜技术防治。规范二级以上中医医院治未病科室建设。在各级妇幼保健机构推广中医治未病理念和方法。《规划》还指出，开展国家中医优势专科建设，以满足重大疑难疾病防治临床需求为导向，做优做强中医优势专科专病，巩固扩大优势，带动特色发展。

《 人民日报 》（ 2022年07月04日 02 版）