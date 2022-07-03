放射科检查室 夏天为何冷得像“冰窖”

夏天做过磁共振检查的患者，想必都对设备机房的“寒冷”印象深刻：顶着高温来到医院检查的患者一个个汗流浃背，但当磁共振检查室大门缓慢打开，一股寒气扑面而来，使得站在门口的人不禁打个寒战，哈出一口白气……

这是夏天发生在放射科检查室门口的日常。今天放射科的医生就来揭晓答案。

夏季骄阳似火，酷暑难耐，人们都纷纷换上了清凉的服装。但去医院进行一些大型设备检查的时候，这种夏季的“清爽”瞬间变成“严寒”。

这个场面看起来可能会很“滑稽”：患者穿一身短袖、短裤，裹着磁共振检查室准备的被子，却还是在检查床上“瑟瑟发抖”……甚或因为哆嗦带来了运行伪影，而不得不延长扫描时间。

很多患者不禁向工作人员提出：“能不能把空调温度调高一点？患者就不觉得冷了。而且，开这么低的温度，多浪费啊！”

怪就怪设备太“娇气” 放射科检查室里，夏天会感觉“冷”，这个“黑锅”只能让检查设备来背了。放射科的X线、CT和磁共振设备在正常运转时有规定工作环境温度、湿度。一般而言，这些设备的工作环境温度是20℃至22℃，湿度是40%至70%。

如果环境不适宜，这些“娇气”的设备可能分分钟就会“罢工”。

如果是X线设备单纯的球管过热，那么只需等待一会儿就能恢复正常；但如果是其他元件因散热不良发生损坏，那就只能停工检修，有时甚至要花上好几周的时间。这样就会严重影响医疗运行，给患者和工作人员都带来了更多不便。

工作强度大它们易“发烧” 此外，这些设备的工作强度增加时，自身温度还会增加。特别是国内大型医院，设备往往是连轴转，使用强度非常高，单位时间内产生的热量更多，导致检查设备更容易发生散热不良。

因此，对于放射科检查室来说，机房的环境管理至关重要。为此，在机房内都设有温度-湿度计，能让技术员观察、记录机房环境。一旦出现问题及时处理，避免因设备损坏而影响患者检查。

空调没法调建议患者多穿点 看来，调整工作环境温度这条路已经走不通了。要想体感温度舒适些，在医院进行这些检查，特别是耗时比较长的磁共振检查时，建议患者最好自备一些稍厚一点的衣物，以应对检查室内20℃左右的室温。

另外，在检查室内也常规备有被子，根据患者的需要，技术人员会用被子为患者在检查时保暖。

文/赵宇晴（北京大学第三医院）