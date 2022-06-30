重庆首家公共卫生应急医院试运行 服务人口将超800万人

图为重庆三峡公共卫生应急医院咨询处。 马佳欣 摄

中新网重庆6月29日电(马佳欣)29日，重庆三峡公共卫生应急医院试运行启用，将承担起渝东北片区公共卫生应急任务。这也是重庆市首家投入试运行的区域公共卫生应急医院。

图为患者在重庆三峡公共卫生应急医院办理结算业务。 马佳欣 摄

当天，重庆三峡公共卫生应急医院试运行启用仪式在重庆万州举行。重庆市委常委、万州区委书记于会文出席启用仪式并为重庆三峡公共卫生应急医院揭牌。

2020年，重庆提出在主城片区、渝西片区、渝东北三峡库区城镇群、渝东南武陵山区城镇群共建设4所公共卫生救治应急医院，全面提升全市重大突发公共卫生事件特别是传染病医疗救治能力。重庆三峡公共卫生应急医院是4家公共卫生应急医院之一，自2020年4月3日正式开工建设，总投资7.8亿元，占地面积248亩，建筑面积5.1万平方米，设置固定传染病救治床位300张、临时应急救治床位700张。

医院由门诊楼、医技楼、医护楼及配套房屋组成，门诊设有感染门诊、肝病门诊等，住院部设有感染科、肝病科、重症监护室、肿瘤二病区等病区，配备层流手术室、介入手术室、消毒供应室、检验科、内镜室等医疗辅助科室，拥有螺旋CT、迈瑞彩超、DSA、移动核酸检测车、消毒机器人等高、精、尖医疗设备。

图为6月29日，重庆三峡公共卫生应急医院试运行启用仪式在重庆万州举行。 向顺豪 摄

重庆市万州区委副书记、区长聂红焰表示，健全完善公共卫生应急管理体系，是有效预防、控制、化解、消除重大急性传染病等公共卫生事件的必然要求，更是保障人民生命安全和身体健康的重要举措。应急医院正式启用后，辐射半径将覆盖整个渝东北及三峡库区，包括万州、垫江、梁平在内的11个区县，服务人口达到800多万，将进一步发挥万州作为渝东北三峡库区城镇群中心城市的功能，完善重庆市市公共卫生医疗救治服务体系，全面提升区域公共卫生应急救治能力和应急处理能力，有助于健全全市公共卫生应急管理体系。

聂红焰称，万州将以重庆三峡公共卫生应急医院试运行启用为契机，加快推进公共卫生治理体系和治理能力现代化，不断健全应急组织结构，积极完善应急联动机制，着力充实应急救援队伍，全面加强应急物资保障，广泛开展应急知识宣教，持续提升服务承载能力，全力支持重庆三峡公共卫生应急医院打造区域最优的公共卫生应急救治中心，为深化健康中国重庆行动、助推渝东北三峡库区城镇群公共卫生事业高质量发展、守护人民群众生命安全和身体健康贡献力量。