新华社上海6月29日电（记者孙丽萍、陈爱平）记者从上海市文化和旅游局获悉，7月1日起，上海8类文旅场所将逐步恢复开放。

据介绍，7月1日起，上海将在全市范围内逐步开放博物馆和美术馆，以及室内外所有类型A级旅游景区。

为确保防疫安全同时有序开放，上海已进行了全方位的探索准备。5月18日起，上海奉贤、金山、崇明三区先行先试恢复开放11家A级旅游景区室外游览部分，对新修订的《上海市A级旅游景区新冠肺炎疫情防控工作指南（2022年第一版）》进行了“实战演练”。6月1日之后，上海有序开放A级旅游景区的室外游览部分，实施不超过最大承载量75%的限流措施。目前，上海市134家A级旅游景区中共有67家恢复开放。

据介绍，随着上海文旅场所逐步恢复开放，上海将持续实施“一行业一指南” “一主体一方案” “一场馆一预案”等三方面管理措施。目前，上海已经公布了拟开放的8类文旅场所最新版的疫情防控指南，要求各场所实行“错峰、预约、限流”等措施，文旅场所室内部分日接待量不超过原日定的最大承载量50%，室外最大承载量不超过75%。