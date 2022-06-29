三期临床试验显示 长效药物能持久抑制艾滋病病毒

近日，国际权威医学期刊《传染病杂志》发表了关于抗艾滋病病毒（HIV）长效融合抑制剂艾可宁三期临床试验最终结果的论文。研究显示，将艾可宁联合克力芝的两药简化方案用于治疗初治失败的HIV感染者，可让患者获得快速持久的病毒抑制，用药48周后疗效不劣于标准的三药联合方案。

“HIV通过其包膜蛋白gp41与人体细胞膜融合，将其遗传物质注入人体细胞，进而复制产生新的病毒。而艾可宁就是抢在gp41与人体细胞膜融合之前与gp41结合，从而阻断HIV感染人体细胞。艾可宁进入人体后与白蛋白相结合，可以延长其代谢半衰期，起到每周给药1次的长效抗病毒作用。”论文共同作者之一、前沿生物药业（南京）股份有限公司（以下简称前沿生物）高级医学总监姚成解释。

姚成介绍，科研团队为418位经一线药物治疗后抗HIV失败的患者施以艾可宁和克力芝；联合用药4周后，41%的患者血浆中检测不到HIV，即血浆病毒载量每毫升小于50拷贝；83%的患者获得有效治疗，即血浆病毒载量每毫升小于400拷贝，血浆病毒载量相对于治疗前每毫升拷贝数降低了1.96log10，相当于体内约99%的HIV被抑制住了。而持久的病毒抑制则体现在治疗48周后，75.7%的患者血浆中检测不到HIV，88.1%的患者获得了有效治疗。

使用长效药物治疗HIV感染是未来的发展趋势，但长效药物能在多大程度上抑制HIV？此次研究提供了部分参照。研究中，患者按照1∶1随机分配，分别接受艾可宁与克力芝联合治疗和2个优化的核苷类抗病毒药物与克力芝的联合治疗。临床试验结果显示，艾可宁组和核苷类抗病毒药物组HIV载量成功抑制到每毫升小于50拷贝的受试者比例分别为75.7%和77.3%，满足非劣效的预设标准。艾可宁组和核苷类抗病毒药物组病毒载量每毫升小于400拷贝的受试者比例分别为88.1%和85.4%。姚成说，这些指标均说明艾可宁组的疗效不劣于标准二线的三药联合方案。