国企办医疗机构改革取得成效

本报北京6月28日电 （记者徐佩玉）国务院国资委日前举行全国国有企业办医疗机构改革巩固深化推进会。国资委党委委员、副主任翁杰明在会上表示，国有企业办医疗机构改革取得了重要成效。

医疗机构改革任务基本完成。通过移交地方、资源整合、关闭撤销、重组改制等多种方式积极推进改革。截至目前，全国国资系统监管企业2525个医疗机构，已完成改革2515个，完成率99.6%。共有69家中央企业和29个地方涉及医疗机构深化改革，其中航天科工、兵器装备集团、中国石油等54家中央企业和山西、江西、河南等23个省（区、市）全面完成改革任务，进一步减轻了企业负担，使企业得以轻装上阵、公平参与市场竞争。

医疗资源优化整合效果显著。国资委大力推进专业化整合，调整存量结构，优化增量投向，指导支持以医疗健康为主业的国有企业抓住机遇，积极参与重组并购，提高医疗资源集成效应。通用技术集团、华润集团、国药集团着力构建大健康生态系统，以市场化方式整合医疗资源，发展成为规模实力进一步壮大、业务布局进一步优化、产业链优势进一步增强的央企医疗集团，目前共有医疗机构662个、床位数8.9万张。山东省、陕西省组建区域健康医疗集团，深入推进本省国企医疗机构重组整合，加快培育龙头企业。

医疗保障服务能力不断提高。以医疗健康为主业的国有企业发挥精益化管理优势，加大自主创新力度，大力推动医、研、产融合发展，服务水平和保障能力进一步提高。宝石花医疗改革完成后，学科建设、诊疗水平大幅提升，经营状况、业务协同稳步向好，石油石化矿区职工家属就诊满意度稳步提高。