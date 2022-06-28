分享经验、编顺口溜…… 养老服务机构教老人防诈骗

【发生地点】北京市顺义区

【事件看点】全区58家养老服务驿站开展打击整治养老诈骗宣传教育活动

为切实维护老年人合法权益，北京市顺义区委社会工委区民政局近日组织全区58家养老服务驿站开展打击整治养老诈骗宣传教育活动，进一步提高老年人防诈骗意识。

近日，顺义区第一社会福利院里，一场“提高意识防止诈骗，守紧钱袋安享晚年”的老人防诈骗宣传活动吸引了不少老年人参加。看完活动里播放的防诈骗宣传片，入住老人赵大爷给老伙伴们讲述了一个发生在他同事李阿姨身上的真实案例：

李阿姨是个开朗乐观的人，平时喜欢旅游。有一次，她在大街上遇到一个小姑娘在发放旅游传单，老人就高兴地走上前去询问具体情况。听说到景区游玩一天还提供午饭，只需要50元，老人立马报名参加了。结果到了景区，导游只是匆匆地看了几眼，就带游客们去吃午饭了。随后的整个下午，一团客人都被带到一个不知名的市场消费，没买东西的，还被导游冷眼相待，李阿姨不得已只好花钱购买求“顺利回家”。

骗局层出不穷，骗术也越来越难以识破。针对这种情况, 顺义区第一社会福利院还专门为老人印制了防诈骗顺口溜：

中奖短信别轻信，天上不会掉馅饼；

陌生电话应警惕，可疑短信要小心；

冒充政府公检法，提防骗子在演戏；

亲戚朋友来要钱，不忙汇款先核实；

多思多想防陷阱，不贪小利万事吉；

突遇情况要冷静，电话通知110。

据了解，顺义区委社会工委区民政局组织的本次活动期间，各养老服务机构通过线上直播课堂、微信群内互动、现场讲座等方式，用通俗易懂的语言向老年人揭示电信诈骗、投资理财诈骗、以房养老诈骗等骗局，讲解通过购买保健品、免费体检、免费发药品、冒充防疫工作人员等进行诈骗的方式手法，让老年人对诈骗有更清晰具体的认知。

一位老人表示，作为被诈骗的“重点对象”，自己在这次打击整治养老诈骗宣传教育活动中收获很多，真正意识到新型诈骗伪装度很高。他说：“活动中的案例和骗局能够及时提醒我们老年人，生活中要是遇到类似情况，一定要提高警惕，不泄露个人信息！”